Штормове попередження оголошено в Україні — де чекати негоди

https://racurs.ua/ua/n165985-shtormove-poperedjennya-ogolosheno-v-ukrayini-de-chekaty-negody.html

Ракурс

Штормове попередження 21 січня оголосили в Україні через пориви вітру та ускладнення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Вночі у західних та східних, вдень в більшості областей очікуються пориви вітру 15−20 м/с, в Карпатах хуртовина. На дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). В Києві та Київській області 21 січня на дорогах — ожеледиця, вдень пориви вітру 15−20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), — додали в ДСНС.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Зокрема, Укравтодор також попереджає про сильні пориви вітру у більшості областей України.

На території Закарпатської області та в Ужгороді продовжуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. У Карпатах — хуртовини. Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Водії! Будьте уважними та обережними за кермом. Дотримуйтеся правил дорожнього руху: не перевищуйте швидкість, тримайте безпечну дистанцію, — вказали у відомстві.



У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі Укравтодор просить звертатися на цілодобову гарячу лінію (044) 298−85−37.

Синоптики прогнозують, що погода 22−23 січня буде з температурою близько -3−4°С, штормовий вітер ущухне, а снігопади зміняться дрібним снігом. На вихідних у Києві, на півночі та в центрі очікуються помірні морози до -9°С. Наступний тиждень розпочнеться зі слабких денних морозів по всій Україні, крім південних регіонів.