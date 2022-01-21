Землетрус струсонув Кривий Ріг — Хитало будинки і меблі

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Землетрус струсонув Кривий Ріг у п’ятницю, 21 січня. Підземні поштовхи у Дніпропетровській області зафіксував сьогодні вранці Головний центр спеціального контролю.

Магнітуда землетрусу у Кривому Розі становила 3,3. Подію зареєстрували о 06:17:15 за київським часом. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в районі Кривого Рогу на глибині 5 км.

За класифікацією землетрус відноситься до відчутних для людей, які перебувають всередині приміщень. Під відкритим небом такої сили землетрус відчувається лише за сприятливих умов.

На території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси зареєстровані 29 липня 2017 року та 23 червня 2013 року — магнітудою 4,1 та 4,5 відповідно.

Нагадаємо, 13 січня у Закарпатській області зафіксували два підземні поштовхи магнітудою 2,1 та 1,5 за шкалою Ріхтера. Також на Івано-Франківщині 29 грудня стався землетрус магнітудою 2,4.

16 січня на Сході Румунії поблизу кордону з Україною зафіксували землетрус магнітудою 4,4 за шкалою Ріхтера, що поширився на територію Одеської області.