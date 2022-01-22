Цепь соборности создали украинские полярники в Антарктиде, фото: Национальный антарктический научный центр

https://racurs.ua/n166049-v-antarktide-polyarniki-sozdali-jivuu-cep-sobornosti-foto.html

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В Антарктиде украинские полярники ко Дню Соборности Украины прямо в снежном тоннеле вокруг станции «Академик Вернадский» образовали живую цепь единства.

К участникам акции, которые являются членами украинских экспедиций, присоединились также работающие на станции французские исследователи. Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр (НАНЦ).

Таким образом, наши земляки, которые сейчас очень далеко от дома, хотели приобщиться к традиционной всеукраинской акции единения и виртуально взяться за руки с тысячами других украинцев, — отмечается в сообщении.

Ведь в Антарктиде очень четко осознаешь, какой уникальной, красивой и разнообразной является Украина, и что нам всем важно объединяться для ее сохранения и защиты, — подчеркивают в НАНЦ. — Любим нашу страну и гордимся ею. С праздником!

Напомним, украинские полярники недавно провели «перепись» пингвинов, живущих на острове, где расположена станция «Академик Вернадский».