В Антарктиді полярники створили живий ланцюг Соборності (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n166049-v-antarktydi-polyarnyky-stvoryly-jyvyy-lancug-sobornosti-foto.htmlРакурс
В Антарктиді українські полярники до Дня Cоборності України прямо у сніговому тунелі навколо станції «Академік Вернадський» утворили живий ланцюг єдності.
До учасників акції, які є членами українських експедицій, доєдналися також французькі дослідники, що нині працюють на станції. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).
У такий спосіб наші земляки, що нині дуже далеко від дому, хотіли долучитися до традиційної всеукраїнської акції єднання та віртуально взятися за руки з тисячами інших українців, — наголошується в повідомленні.
Адже в Антарктиді дуже чітко усвідомлюєш, якою унікальною, красивою та різноманітною є Україна, і що нам усім важливо єднатися для її збереження та захисту, — наголошують в НАНЦ. — Любимо нашу країну і пишаємося нею. Зі святом!
Нагадаємо, українські полярники нещодавно провели «перепис» пінгвінів, які живуть на острові, де розташована станція «Академік Вернадський».