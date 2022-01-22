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Ракурс
Ланцюг соборності створили українські полярники в Антарктиді, фото: Національний антарктичний науковий центр

В Антарктиді полярники створили живий ланцюг Соборності (ФОТО)

22 січ 2022, 21:20
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В Антарктиді українські полярники до Дня Cоборності України прямо у сніговому тунелі навколо станції «Академік Вернадський» утворили живий ланцюг єдності.

До учасників акції, які є членами українських експедицій, доєдналися також французькі дослідники, що нині працюють на станції. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

У такий спосіб наші земляки, що нині дуже далеко від дому, хотіли долучитися до традиційної всеукраїнської акції єднання та віртуально взятися за руки з тисячами інших українців, — наголошується в повідомленні.

Адже в Антарктиді дуже чітко усвідомлюєш, якою унікальною, красивою та різноманітною є Україна, і що нам усім важливо єднатися для її збереження та захисту, — наголошують в НАНЦ. — Любимо нашу країну і пишаємося нею. Зі святом!


Ланцюг соборності створили українські полярники в Антарктиді, фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, українські полярники нещодавно провели «перепис» пінгвінів, які живуть на острові, де розташована станція «Академік Вернадський».

Джерело: Ракурс


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