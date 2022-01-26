Россияне вывели на учения в Черном море 20 кораблей для проверки ПВО

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Российский Черноморский флот начал 26 января большие учения.

В море вывели корабельные ударные группы и отряды десантных кораблей, фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.

Пресс-служба флота сообщила, что на учения вышли «более 20 кораблей».

Штаб флота государства-агрессора сообщает, что эти силы «вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск», после чего отправились в назначенные районы Черного моря.

Россияне планируют оттренировать организацию связи, безопасное маневрирование в районах с интенсивным судоходством, организацию противовоздушной обороны в море.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что, согласно плану подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Россия намерена провести маневры в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. К учениям привлекут 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, 10 тыс. военнослужащих.

В январе Северный флот РФ сообщил об отправке кораблей на учения в Баренцево море, а к учениям Балтийского флота РФ привлекли 20 кораблей. Кроме того, Россия, Иран и Китай вместе тренировались в Аравийском море.