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Ракурс
МОН рекомендует всем перейти на дистанционку до 25 февраля

МОН рекомендует всем перейти на дистанционку до 25 февраля

26 янв 2022, 12:02
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Перейти на дистанционку рекомендует Министерство образования и науки Украины всем учебным заведениям в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах.

МОН рекомендует:

  • организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования для учащихся 5−11 классов с использованием технологий дистанционного обучения не менее двух недель;

  • в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий;

  • в учреждениях профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления ввести дистанционное обучение от 27 января по 25 февраля, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.


В Минобразования напомнили, что независимо от эпидемической ситуации, разрешается посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования и учащимися 1−4 классов.

Высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения ЗВО, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов.

Источник: Ракурс


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