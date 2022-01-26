МОН рекомендує усім перейти на дистанційку до 25 лютого

https://racurs.ua/ua/n166214-mon-rekomenduie-usim-pereyty-na-dystanciyku-do-25-lutogo.html

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Перейти на дистанційку рекомендує Міністерство освіти і науки України усім закладам освіти у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіонах.

МОН рекомендує:

організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти для учнів 5−11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів;

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять;

у закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого, врахувавши необхідні зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

У Міносвіти нагадали, що незалежно від епідемічної ситуації, дозволяється відвідування закладів освіти здобувачами дошкільної освіти та учнями 1−4 класів.

Вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи ЗВО, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі зі специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів.