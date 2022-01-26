Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
МОН рекомендує усім перейти на дистанційку до 25 лютого

МОН рекомендує усім перейти на дистанційку до 25 лютого

26 січ 2022, 12:02
999

Перейти на дистанційку рекомендує Міністерство освіти і науки України усім закладам освіти у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіонах.

МОН рекомендує:

  • організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти для учнів 5−11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів;

  • у закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять;

  • у закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого, врахувавши необхідні зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять.


У Міносвіти нагадали, що незалежно від епідемічної ситуації, дозволяється відвідування закладів освіти здобувачами дошкільної освіти та учнями 1−4 класів.

Вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи ЗВО, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі зі специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів