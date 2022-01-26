Росіяни вивели на навчання в Чорному морі 20 кораблів

https://racurs.ua/ua/n166215-rosiyany-vyvely-na-navchannya-v-chornomu-mori-20-korabliv-dlya-perevirky-ppo.html

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Російський Чорноморський флот розпочав 26січня великі навчання.

В море вивели корабельні ударні групи та загони десантних кораблів, фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також тральщики.

Прес-служба флоту повідомила, що навчання вийшли «понад 20 кораблів».

Штаб флоту держави-агресора інформує, що ці сили «вийшли з пунктів базування Севастополь та Новоросійськ», після чого вирушили до призначених районів Чорного моря.

Росіяни планують відтренувати «організацію зв’язку, безпечне маневрування в районах з інтенсивним судноплавством, організацію протиповітряної оборони в морі.

Раніше Міноборони РФ повідомляло, що, відповідно до плану підготовки Збройних сил РФ на 2022 рік, у січні-лютому навчання охоплять акваторії морів, що прилягають до російської території, а також оперативно важливі райони Світового океану.

Росія має намір провести маневри в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані. До навчань залучать 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1 тис. одиниць військової техніки, 10 тис. військовослужбовців.

У січні Північний флот РФ повідомив про відправлення кораблів на навчання до Баренцевого моря, а до навчань Балтійського флоту РФ залучили 20 кораблів. Крім того, Росія, Іран та Китай провели військово-морські навчання в Аравійському морі.