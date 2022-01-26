Структуру Нацсопротивления в случае нападения РФ раскрыли в Раде

https://racurs.ua/n166221-strukturu-nacsoprotivleniya-v-sluchae-napadeniya-rf-raskryli-v-rade-infografika.html

Ракурс

Закон «Об основах национального сопротивления» вступил в силу 1 января 2022 года. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент как верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины через министра обороны. В Верховной Раде 26 января объяснили, какие составляющие по закону имеет национальное сопротивление:

первая — это движение сопротивления.

вторая составляющая — это территориальная оборона.

третья — это система подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Во время пленарного заседания парламента нардеп от «Голоса» Соломия Бобровская обнародовала на своей Фейсбук-странице инфографику структуры Нацсопротивления.

Специально для вас с командой подготовила инфографику, чтобы легче было понять составляющие национального сопротивления и в поддержку Министерства обороны Украины, Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Надо четко отдавать себе отчет: нас защищать никто не будет, мы должны позаботиться о себе сами. Поэтому ознакомьтесь, заходите в свои территориальные центры (бывшие военноматы) и становитесь в ряды территориальной обороны. А еще, побуждайте председателей ОГА и РГА засучить рукава и работать в поддержку бригад и батальонов терробороны, — указала Бобровская.

Напомним, министр обороны Алексей Резников недавно отметил, что общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент как верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины через министра обороны.

Согласно закону, национальное сопротивление имеет три составляющие:

движение сопротивления;

территориальная оборона;

система подготовки граждан к национальному сопротивлению.



Непосредственное руководство движением сопротивления и территориальной обороной осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего Сил специальных операций и командующего Сил территориальной обороны соответственно.

Создание движения сопротивления — это прямая задача Сил специальных операций ВСУ. Руководство по подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению осуществляется Кабинетом министров Украины через соответствующие центральные органы исполнительной власти.