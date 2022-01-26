Структуру Нацспротиву у разі нападу РФ розкрили у Раді

https://racurs.ua/ua/n166221-strukturu-nacsprotyvu-u-razi-napadu-rf-rozkryly-u-radi-infografika.html

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Закон «Про основи національного спротиву» набув чинності 1 січня 2022 року. Загальне керівництво національним спротивом здійснює президент як верховний головнокомандувач Збройних сил України через міністра оборони. У Верховній Раді 26 січня пояснили які складові, згідно із законом, має національний спротив:

перша — це рух опору.

друга складова — це територіальна оборона.

третя — це система підготовки громадян до національного спротиву.

Під час пленарного засідання парламенту нардеп від «Голосу» Соломія Бобровська оприлюднила на своїй Фейсбук-сторінці інфографіку структури Нацспротиву.

Спеціально для вас з командою підготувала інфографіку, щоб легше було зрозуміти складові національного спротиву та в підтримку Міністерства оборони України Олексія Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Треба чітко усвідомлювати: нас боронити ніхто не буде, маємо подбати про себе самі. Тож, ознайомлюйтеся, заходьте у свої територіальні центри (колишні військомати) та ставайте до лав територіальної оборони. А ще, спонукайте голів ОДА та РДА засукати рукава і працювати в підтримку бригад та батальйонів тероборони, — вказала Бобровська.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков нещодавно зауважив, що загальне керівництво національним спротивом здійснює президент як верховний головнокомандувач Збройних сил України через міністра оборони.

Згідно із законом, національний спротив має три складові:

рух опору.

територіальна оборона.

система підготовки громадян до національного спротиву.



Безпосереднє керівництво і рухом опору, і територіальною обороною здійснює головнокомандувач ЗСУ через командувача Сил спеціальних операцій і командувача Сил територіальної оборони відповідно.

Створення руху опору — це пряме завдання Сил спеціальних операцій ЗСУ. Керівництво підготовкою громадян України до національного спротиву здійснюється Кабінетом Міністрів України через відповідні центральні органи виконавчої влади.