Энергетический кризис в Европе из-за вторжения РФ коснется и Азии — посол

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Энергетический кризис, который может возникнуть в Европе из-за вероятного вторжения России в Украину, распространится и на ряд стран Азии.

Наличие энергетического кризиса в Европе означает, что у нас одновременно есть кризис в энергетике Азии. Поэтому если в Европе почувствуют потребность покупать больше газа, то они придут в Катар и попросят больше газа. И Катар будет выбирать, куда поставлять газ: в Европу или Азию, — заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский на конференции Клуба иностранных корреспондентов Японии FCCJ, пишет Nikkei Asia.

По его словам, проблемы в энергетике Европы будут ощущаться далеко за ее пределами.

Украинский дипломат также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не собираются ни на кого нападать, Киев предан мирному урегулированию ситуации на Донбассе и минскому процессу.

Мы не боимся. Совершенно. Когда ты разговариваешь с людьми в Киеве, говоришь с людьми в Харькове, в других городах Украины — они не боятся. Сейчас мы готовимся к территориальной обороне, — отметил он.

Корсунский добавил, что граждане Украины и армия очень хорошо подготовлены, чтобы дать отпор врагу. В то же время он заявил, что Киев стремится к дипломатическому решению напряженности в отношениях с Москвой.

Если позволить России силой двигаться вперед, то мы увидим еще много таких примеров в других частях света, — подытожил дипломат.

Напомним, правительство Токио не рекомендует своим гражданам посещать Украину.