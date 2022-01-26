Енергетична криза в Європі через вторгнення РФ зачепить Азію — посол

https://racurs.ua/ua/n166236-energetychna-kryza-v-ievropi-cherez-vtorgnennya-rf-zachepyt-aziu-posol.html

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Енергетична криза, яка може виникнути в Європі внаслідок ймовірного вторгнення Росії в Україну, пошириться і на низку країн Азії.

Наявність енергетичної кризи в Європі означає, що ми одночасно маємо кризу в енергетиці Азії. Тому, якщо у Європі відчують потребу купувати більше газу, то вони прийдуть до Катару і попросять більше газу. І Катар обиратиме, куди постачати газ: до Європи чи до Азії, — заявив посол України в Японії Сергій Корсунський на конференції Клубу іноземних кореспондентів Японії FCCJ, пише Nikkei Asia.

З його слів, проблеми в енергетиці Європи відчуватимуться далеко за її межами.

Український дипломат також наголосив, що Збройні сили України не збирається ні на кого нападати, Київ відданий мирному врегулюванню ситуації на Донбасі через мінський процес.

Ми не боїмося. Абсолютно. Коли ти розмовляєш з людьми в Києві, говориш з людьми в Харкові, в інших містах України, — вони не бояться. Зараз ми готуємося до територіальної оборони, — зауважив він.

Корсунський додав, що громадяни України й армія дуже добре підготовлені, аби дати відсіч ворогу. Водночас він заявив, що Київ прагне дипломатичного вирішення напруженості у відносинах з Москвою.

Якщо дозволити Росії силою рухатися вперед, то ми побачимо ще багато таких прикладів в інших частинах світу, — підсумував дипломат.

Нагадаємо, уряд в Токіо не рекомендує своїм громадянам відвідувати Україну.