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Быстрый, точный и удобный тест на ковид в Киеве, фото - pixabay
Быстрый, точный и удобный тест на ковид в Киевеhttps://racurs.ua/n166240-bystryy-tochnyy-i-udobnyy-test-na-kovid-v-kieve.htmlРакурс
Всемирная организация здравоохранения акцентирует: еще рано говорить о завершении пандемии коронавируса. Теперь задача каждого из нас — пройти полный курс вакцинации, чтобы сначала замедлить распространение инфекции в мире, а впоследствии положить ему конец.
Всем, кто еще не успел получить прививку, необходимо контролировать состояние своего здоровья и периодически сдавать тест на ковид в Киеве или другом украинском городе. Осенью 2021 года КМУ ужесточил карантинные меры, запретив невакцинированным гражданам посещать общественные места без справки о негативном анализе на коронавирус.
Какое исследование необходимо пройти для перемещения по территории страны?
Чтобы в условиях «красной» зоны карантина посещать магазины, торговые центры, кинотеатры, спортивно-оздоровительные клубы, общепиты, курортные зоны, можно сдать:
быстрый антиген-тест;
анализ путем ПЦР.
Одно из этих исследований следует пройти, чтобы получить право ездить в общественном транспорте межобластного сообщения. Отправляясь в путь, берите с собой справку о том, что вы здоровы.
Срок действия документа составляет 72 часа с даты тестирования. Поэтому сдавать ПЦР-тест в Киеве целесообразно накануне путешествия.
Какой анализ требуется для выезда за границу?
Ответ на этот вопрос можно получить в посольстве страны, в которую вы планируете отправляться. Большинство государств требуют от иностранцев справку о ПЦР. Но есть такие, для въезда на территорию которых достаточно экспресс-диагностики.
Срок действия справки для разных стран тоже неодинаков. В среднем давность обследования не должна превышать 2−3 дня на момент пересечения путешественником государственной границы.
Документ об исследовании обязательно переводится на английский язык. Чтобы не доплачивать за перевод, следует записаться в «МЕДИЛАБС» и там сдать тест на коронавирус: в Киеве, Хмельницком и Виннице функционируют отделения этого диагностического учреждения.
Когда можно ожидать результат?
Если вы проходили обследование на антиген, ответ будет известен уже через 20−30 минут. Именно столько времени вас попросят подождать, прежде чем вернуться в лабораторию за выпиской.
На реализацию метода полимеразной цепной реакции требуется более длительный период. В большинстве лабораторий он составляет сутки, а в некоторых даже двое. Можно забрать результат и побыстрее — в течение 7−12 часов. Но такое исследование классифицируется как срочное и стоит дороже.
Всем без исключения пациентам выписку о ПЦР-тестировании через 6 часов после забора биологического материала выдает лаборатория «МЕДИЛАБС». Дополнительная плата за срочность в этом диагностическом заведении отсутствует.
Нужно ли заранее готовиться к обследованию?
Предварительная подготовка к процедуре обязательна. Благодаря ей исключаются ошибочные результаты.
Запрещается:
есть/пить за два часа перед анализом;
курить — в течение четырех часов;
принимать лекарства от болезней горла и носовой полости — в течение 12 часов;
употреблять алкоголь — в течение последних суток перед тестированием.
С утра и до похода в лабораторию нужно отказаться от чистки зубов, жевательной резинки, освежителя дыхания.
Что делать, если не выполнены все рекомендации по подготовке?
Согласно правилам, в диагностическом центре у вас должны поинтересоваться, подготовились ли вы к обследованию должным образом. Если сообщите специалисту о несоблюдении какого-либо из ограничений, он должен предупредить, что результат тестирования может быть ошибочным. Также вам предложат перенести процедуру на другой день, объяснив важность правильной подготовки.
Есть ли очередь на тестирование?
В живой очереди стоять вам не придется. Сейчас диагностические заведения отказались от такого формата работы, чтобы не подвергать клиентов опасности инфицирования в толпе.
Чтобы сдать мазок, нужно записаться на сайте «МЕДИЛАБС», заполнив электронную регистрационную форму. А затем прийти на диагностику в выбранное время.
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