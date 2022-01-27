Быстрый, точный и удобный тест на ковид в Киеве, фото - pixabay

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Всемирная организация здравоохранения акцентирует: еще рано говорить о завершении пандемии коронавируса. Теперь задача каждого из нас — пройти полный курс вакцинации, чтобы сначала замедлить распространение инфекции в мире, а впоследствии положить ему конец.

Всем, кто еще не успел получить прививку, необходимо контролировать состояние своего здоровья и периодически сдавать тест на ковид в Киеве или другом украинском городе. Осенью 2021 года КМУ ужесточил карантинные меры, запретив невакцинированным гражданам посещать общественные места без справки о негативном анализе на коронавирус.

Какое исследование необходимо пройти для перемещения по территории страны?

Чтобы в условиях «красной» зоны карантина посещать магазины, торговые центры, кинотеатры, спортивно-оздоровительные клубы, общепиты, курортные зоны, можно сдать:

быстрый антиген-тест;

анализ путем ПЦР.

Одно из этих исследований следует пройти, чтобы получить право ездить в общественном транспорте межобластного сообщения. Отправляясь в путь, берите с собой справку о том, что вы здоровы.

Срок действия документа составляет 72 часа с даты тестирования. Поэтому сдавать ПЦР-тест в Киеве целесообразно накануне путешествия.

Какой анализ требуется для выезда за границу?

Ответ на этот вопрос можно получить в посольстве страны, в которую вы планируете отправляться. Большинство государств требуют от иностранцев справку о ПЦР. Но есть такие, для въезда на территорию которых достаточно экспресс-диагностики.

Срок действия справки для разных стран тоже неодинаков. В среднем давность обследования не должна превышать 2−3 дня на момент пересечения путешественником государственной границы.

Документ об исследовании обязательно переводится на английский язык. Чтобы не доплачивать за перевод, следует записаться в «МЕДИЛАБС» и там сдать тест на коронавирус: в Киеве, Хмельницком и Виннице функционируют отделения этого диагностического учреждения.

Когда можно ожидать результат?

Если вы проходили обследование на антиген, ответ будет известен уже через 20−30 минут. Именно столько времени вас попросят подождать, прежде чем вернуться в лабораторию за выпиской.

На реализацию метода полимеразной цепной реакции требуется более длительный период. В большинстве лабораторий он составляет сутки, а в некоторых даже двое. Можно забрать результат и побыстрее — в течение 7−12 часов. Но такое исследование классифицируется как срочное и стоит дороже.

Всем без исключения пациентам выписку о ПЦР-тестировании через 6 часов после забора биологического материала выдает лаборатория «МЕДИЛАБС». Дополнительная плата за срочность в этом диагностическом заведении отсутствует.

Нужно ли заранее готовиться к обследованию?

Предварительная подготовка к процедуре обязательна. Благодаря ей исключаются ошибочные результаты.

Запрещается:

есть/пить за два часа перед анализом;

курить — в течение четырех часов;

принимать лекарства от болезней горла и носовой полости — в течение 12 часов;

употреблять алкоголь — в течение последних суток перед тестированием.

С утра и до похода в лабораторию нужно отказаться от чистки зубов, жевательной резинки, освежителя дыхания.

Что делать, если не выполнены все рекомендации по подготовке?

Согласно правилам, в диагностическом центре у вас должны поинтересоваться, подготовились ли вы к обследованию должным образом. Если сообщите специалисту о несоблюдении какого-либо из ограничений, он должен предупредить, что результат тестирования может быть ошибочным. Также вам предложат перенести процедуру на другой день, объяснив важность правильной подготовки.

Есть ли очередь на тестирование?

В живой очереди стоять вам не придется. Сейчас диагностические заведения отказались от такого формата работы, чтобы не подвергать клиентов опасности инфицирования в толпе.

Чтобы сдать мазок, нужно записаться на сайте «МЕДИЛАБС», заполнив электронную регистрационную форму. А затем прийти на диагностику в выбранное время.