Швидкий, точний та зручний тест на ковід у Києві, фото - pixabay

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Всесвітня організація охорони здоров’я акцентує: ще зарано вести мову про завершення пандемії коронавірусу. Тож тепер завдання кожного громадянина — пройти повний курс вакцинації, щоб спочатку сповільнити розповсюдження інфекції у світі, а згодом покласти йому край.

Усі, хто ще не встиг отримати щеплення, мають контролювати стан свого здоров’я і періодично здавати тест на ковід у Києві або іншому українському місті. Восени 2021 року КМУ посилив карантинні заходи, заборонивши невакцинованим громадянам відвідувати громадські місця без довідки про негативний аналіз на коронавірус.

Яке дослідження треба пройти для переміщення територією країни?

Аби в умовах «червоної» зони карантину відвідувати магазини, торговельні центри, кінотеатри, спортивно-оздоровчі клуби, заклади громадського харчування, курортні зони тощо, можна здати:

швидкий антиген-тест;

аналіз шляхом ПЛР.

Одне з цих досліджень треба пройти, щоб отримати право їздити в громадському транспорті міжобласного сполучення. Вирушаючи в дорогу, беріть із собою довідку про те, що ви здорові.

Термін дії такого документа складає 72 години з дати тестування. Тож здавати ПЛР-тест у Києві доцільно напередодні подорожі.

Який аналіз потрібен для виїзду за кордон?

Відповідь на це питання можна отримати в посольстві країни, до якої ви плануєте вирушати. Більшість держав вимагають від іноземців довідку про ПЛР. Але є такі, для в’їзду на територію котрих достатньо експрес-діагностики.

Термін дії довідки для різних країн теж неоднаковий. У середньому давність обстеження не повинна перевищувати 2−3 днів на момент перетину мандрівником державного кордону.

Документ про дослідження має бути перекладеним англійською мовою. Щоб не доплачувати за переклад, варто записатись до «МЕДІЛАБС» і там здати тест на коронавірус: у Києві, Хмельницькому та Вінниці функціонують відділення цього діагностичного закладу.

Коли можна чекати результатів?

Якщо ви проходили обстеження на антиген, відповідь буде відома вже через 20−30 хвилин. Саме стільки часу вас попросять зачекати перед тим, як повернутись до лабораторії за випискою.

На реалізацію методу полімеразної ланцюгової реакції потрібний триваліший період. У більшості лабораторій він складає добу, а в деяких навіть дві. Можна забрати результат і швидше — за 7−12 годин. Але таке дослідження класифікується як термінове й коштує дорожче.

Лабораторія «МЕДІЛАБС» усім без винятку пацієнтам виписку про ПЛР-тестування видає через 6 годин після забору біологічного матеріалу. Додаткова оплата за терміновість у цьому діагностичному закладі відсутня.

Чи потрібно заздалегідь готуватись до обстеження?

Попередня підготовка до процедури є обов’язковою. Завдяки їй виключаються помилкові результати.

Забороняється:

їсти/пити протягом останніх двох годин перед аналізом;

курити — впродовж чотирьох годин;

приймати ліки проти хвороб горла та носової порожнини — протягом 12 годин;

вживати алкоголь — протягом останньої доби перед тестуванням.

З ранку й до походу в лабораторію треба відмовитися від чищення зубів, жувальної гумки, освіжувача подиху.

Що робити, якщо не дотримались всіх рекомендації з підготовки?

За правилами, у діагностичному центрі у вас мають поцікавитися, чи підготувались ви до обстеження належним чином. Якщо повідомите фахівцеві про недотримання якогось з обмежень, він має довести до вашого відома, що відповідь може бути хибною. Також вам мають запропонувати перенести процедуру на інший день й наголосити на важливості правильної підготовки.

Чи є черга на тестування?

У живій черзі стояти вам не доведеться. Зараз діагностичні заклади відмовилися від такого формату роботи, аби не наражати клієнтів на небезпеку інфікування в натовпі.

Щоб здати мазок, треба записатися на сайті «МЕДІЛАБС», заповнивши електронну реєстраційну форму. А потім прийти на діагностику в обраний час.