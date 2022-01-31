День Макария отмечают 1 февраля. Фото: tatmitropolia.ru

https://racurs.ua/n166453-den-makariya-otmechaut-1-fevralya-istoriya-i-tradicii.html

Ракурс

Православная церковь 1 февраля чтит святого преподобного Макария Великого, который при жизни прошел путь от простого монаха-отшельника до настоятеля монастыря. Чудотворные мощи святого находятся в итальянском городе Амальфи.

Наши предки верили, что работать на Макария было крайне нежелательно, а потому, в этот день люди ходили друг к другу в гости. Также существовало поверье, что по погоде 1 февраля можно определить, каким будет весь месяц.

Народные приметы на 1 февраля:

Ночью небо звездное — зима продлится еще очень долго.

День солнечный — весна придет рано, а февраль будет теплым.

Метель 1 февраля свидетельствует, что весь февраль будет снежным и холодным.

Морозная погода 1 февраля свидетельствует о жарком лете.

В мире 2 февраля отмечают Китайский Новый год. Также на 1 февраля приходится Всемирный день хиджаба, Всемирный день чтения вслух, День без политики и День жевательной резинки.

1 февраля в истории:

1709 год — команда британского корабля обнаружила на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирк, ставший прототипом Робинзона Крузо.

1922 год — Политбюро ЦК КП (б)У приняло решение о вывозе 8 млн пудов хлеба из голодающей Украины в Россию.

1930 год — газета The Times напечатала первый в мире кроссворд.

1930 год — в СССР началась массовая коллективизация.

2004 год — в Великобритании отменили смертную казнь.

Напомним, в 2021 году президент Владимир Зеленский подписал указ о начале еще одного государственного праздника. С 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности, оно будет приходиться на 28 июля.