День Макарія відзначають 1 лютого. Фото: tatmitropolia.ru

https://racurs.ua/ua/n166453-den-makariya-vidznachaut-1-lutogo-istoriya-ta-tradyciyi.html

Ракурс

Православна церква 1 лютого вшановує святого преподобного Макарія Великого, який за життя пройшов шлях від простого ченця-відлюдника до настоятеля монастиря. Чудотворні мощі святого знаходяться в італійському місті Амальфі.

Наші пращури вірили, що працювати на Макарія було вкрай небажано, а тому, цього дня люди ходили один до одного в гості. Також існувало повір’я, що по погоді 1 лютого можна визначити, яким буде весь місяць.

Народні прикмети на 1 лютого:

Вночі небо зоряне — зима триватиме ще дуже довго.

День сонячний — весна прийде рано, а лютий буде теплим.

Заметіль 1 лютого свідчить, що весь лютий буде сніжним і холодним.

Морозна погода 1 лютого свідчить про спекотне літо.

У світі 2 лютого відзначають Китайський Новий рік. Також на 1 лютого припадає Всесвітній день хіджабу, Всесвітній день читання вголос, День без політики та День жувальної гумки.

1 лютого в історії:

1709 рік — команда британського корабля виявила на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо.

1922 рік — політбюро ЦК КП (б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з голодуючої України до Росії.

1930 рік — газета The Times надрукувала перший у світі кросворд.

1930 рік — у СРСР почалася масова колективізація.

2004 рік — у Великій Британії скасували смертну кару.

Нагадаємо, у 2021 році президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності, воно припадатиме на 28 липня.