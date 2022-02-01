Вашингтон ударит личнми санкциями против пропутинской элиты РФ, фото - Росбалт

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Соединенные Штаты разработали набор санкций в отношении представителей российской элиты на случай вторжения России на территорию Украины, сообщила 31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Я могу подтвердить, что мы разработали определенный пакет санкций в отношении российской элиты и их семей на случай, если Россия предпримет дальнейшие шаги по вторжению на Украину, — заявила Псаки на брифинге в понедельник.

По ее словам, санкции должны затронуть тех, кто «находится в близком окружении Кремля и около него», либо «участвует в процессе принятия решений правительства».

Как отметила Псаки, некоторые из лиц, на которых нацелены санкции, особенно к ним уязвимы по причине «глубоких финансовых связей с Западом».

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнула, что это отражает лишь часть усилий США по мерам в отношении Москвы.

Ранее в понедельник о подготовке в США пакета санкций против представителей российской элиты и их семей сообщила Financial Times, ссылаясь на источники в американской администрации.

Санкции отрежут их от международной финансовой системы и сделают так, что ни сами они, ни их родственники не смогут больше держать деньги на Западе, учиться в элитных западных вузах, — цитировала газета слова представителя администрации США.













Ранее сообщалось, что власти США в случае нападения РФ на Украину планируют вводить санкции не только против физлиц, но и против компаний. Работа над этим идет как в Белом доме, так и в Конгрессе.

Кроме того, о возможности личных санкций против пропутинской элиты сообщал и Лондон.