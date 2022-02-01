Вашингтон вдарить особистими санкціями проти пропутінської еліти РФ, фото - Росбалт

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Сполучені Штати розробили набір санкцій щодо представників російської еліти у разі вторгнення Росії на територію України, повідомила 31 січня прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Я можу підтвердити, що ми розробили певний пакет санкцій щодо представників російської еліти та їхніх сімей на випадок, якщо Росія зробить подальші кроки щодо вторгнення в Україну, — заявила Псакі на брифінгу в понеділок.

За її словами, санкції мають торкнутися тих, хто «перебуває в близькому оточенні Кремля і біля нього», або «бере участь у процесі ухвалення рішень уряду».

Як зазначила Псакі, деякі з осіб, на яких націлені санкції, особливо до них уразливі через «глибокі фінансові зв’язки із Заходом».

Крім того, представник Білого дому наголосила, що це відображає лише частину зусиль США щодо заходів щодо Москви.

Раніше у понеділок про підготовку в США пакету санкцій проти представників російської еліти та їхніх сімей повідомила Financial Times, посилаючись на джерела в американській адміністрації.

Санкції відріжуть їх від міжнародної фінансової системи і зроблять так, що ні самі вони, ні їхні родичі не зможуть більше тримати гроші на Заході, навчатись у елітних західних вузах, — цитувала газета слова представника адміністрації США.













Раніше повідомлялося, що влада США у разі нападу РФ на Україну планує вводити санкції не тільки проти фізосіб, а й проти компаній. Робота над цим іде як у Білому домі, так і в Конгресі.

Крім того, про можливість особистих санкцій проти пропутінської еліти повідомляв Лондон.