ЕСПЧ сократил на треть срок обращения

https://racurs.ua/n166455-espch-sokratil-na-tret-srok-obrascheniya.html

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Правила подачи обращений в Европейский суд по правам человека существенно изменены. С 1 февраля срок подачи обращений в ЕСПЧ сокращен на треть, он теперь составит четыре месяца со дня вынесения окончательного решения на национальном уровне.

До 31 января окончательное решение национального суда можно обжаловать в течение шести месяцев, сообщает пресс-служба Минюста.

Сокращение срока обращения предусматривает Протокол № 15 к Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

В Европейском суде по правам человека можно обжаловать только нарушение прав человека или основных свобод государством в лице его органов, учреждений, организаций, должностных лиц или других властных субъектов. Использование всех доступных эффективных национальных средств юридической защиты является обязательным условием для обращения в ЕСПЧ.

В 2021 году Европейский суд по правам человека обновил формуляры заявлений и доверенностей, их можно найти на официальном сайте ЕСПЧ. Заполненные формуляры отправляются по адресу: Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg cedex.

Кроме того, в марте 2021 года в Страсбурге была выделена новая субкатегория дел, позиция суда по которым, по мнению ЕСПЧ, имеет особое значение для развития системы защиты прав человека и толкования Конвенции.

Подобного рода дела классифицируются с отметкой «impact» (последствия). Политика очередности рассмотрения дел в ЕСПЧ распространяется на семь категорий дел: от наиболее срочных (категория 1), когда могут быть поставлены под угрозу жизни и здоровья заявителя, до очевидно неприемлемых (категория 7).