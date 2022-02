ЄСПЛ скоротив на третину строк звернення із заявою, фото - Гельсінська спілка

https://racurs.ua/ua/n166455-iespl-skorotyv-na-tretynu-strok-zvernennya.html

Ракурс

Правила подачі звернень до Європейського суду з прав людини істотно змінено. З 1 лютого термін подачі звернень до ЄСПЛ скорочено на третину, він тепер становитиме чотири місяці із дня винесення остаточного рішення на національному рівні.

До 31 січня остаточне рішення національного суду можна оскаржувати протягом шести місяців, повідомляє прес-служба Мін’юсту.

Скорочення терміну звернення передбачає Протокол № 15 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У Європейському суді з прав людини можна оскаржити лише порушення державою в особі її органів, установ, організацій, посадових осіб чи інших владних суб'єктів прав людини або основоположних свобод. Використання усіх доступних ефективних національних засобів юридичного захисту є обов’язковою передумовою для звернення до ЄСПЛ.

У 2021 році Європейський суд з прав людини оновив формуляри заяв та довіреностей, їх можна знайти на офіційному сайті ЄСПЛ. Заповнені формуляри надсилаються за адресою: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg cedex.

Крім того, у березні 2021 року у Страсбурзі виділили нову субкатегорію справ, позиція суду за якими, на думку ЄСПЛ, має особливе значення для розвитку системи захисту прав людини і тлумачення Конвенції.

Подібного роду справи класифікуються з позначкою «impact» (наслідки). Політика черговості розгляду справ в ЄСПЛ поширюється на сім категорій справ: від найбільш термінових (категорія 1), коли можуть бути поставлені під загрозу життя і здоров’я заявника, до очевидно неприйнятних (категорія 7).