У Монголії пояснили, чому зігнорували Римським статутом після приїзду путіна

https://racurs.ua/ua/n198933-u-mongoliyi-poyasnyly-chomu-zignoruvaly-rymskym-statutom-pislya-pryyizdu-putina.html

Ракурс

Монголія не арештувала воєнного злочинця путіна через енергетичну залежність від росії.

.

Такий коментар речника уряду Монголії наводить видання Politico.

Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії від наших сусідів росії і китаю, раніше ми потерпали від перебоїв з технічних причин. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу, — вказав речник.

Він підкреслив, що Монголія «завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах, що підтверджується нашими офіційними заявами».

Візит путіна до Монголії 2 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

На знак протесту проти візиту путіна 20 активістів вийшли з українським прапором до Палацу уряду Монголії.

Молоді люди з руху No War раз на тиждень приходять до посольства росії в Монголії та розгортають прапори України. Спочатку вони з собою теж тримали прапори Бурятії та Калмикії (буряти та калмики — монгольські народи), але поліція їх заарештовувала або штрафувала. Агенція АР пише, що вчора поліція забрала невелику групу протестувальників, які несли українські прапори.

На її думку, Монголія погодилась зустрітися з путіним, бо за кожним їхнім депутатом стоїть російський і китайський бізнесмен чи функціонер, який промиває йому мізки, можливо дає гроші та вирішує питання цього парламентаря:

І Китаю і росії, мабуть, не вигідно, щоб Монголія розвивалась та була багатою і вільною демократичною країною, бо це буде прикладом для інших монгольських народів, які входять до складу росії та Китаю.

путін прибув до Монголії з офіційним візитом, попри те, що його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Але, за повідомленнями ЗМІ, влада Монголії нібито надала йому гарантії безпеки. Порушення зобов’язань перед МКС може потягнути за собою певні заходи щодо Монголії.

Ця поїздка стала першим візитом російського диктатора до країни-члена МКС після того, як суд видав ордер на його арешт у березні 2023 року.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової.

Монголія ратифікувала Римський статут у 2002 році, формально зобов’язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Країна уже порушила свої міжнародні зобовʼязання як член МКС.

Цей вчинок Монголії руйнує структуру участі інших країн в системі МКС. Це стає індульгенцією для інших країн порушувати принципи організації у зручних для них ситуаціях.