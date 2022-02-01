Зафиксирована самая длинная молния за всю историю наблюдений

https://racurs.ua/n166499-zafiksirovana-samaya-dlinnaya-molniya-za-vsu-istoriu-nabludeniy-video.html

Ракурс

Всемирная метеорологическая организация зарегистрировала два новых мировых рекорда вспышек молний по максимальной протяженности и максимальной продолжительности.

Самая длинная одиночная вспышка наблюдалась над южной частью США 29 апреля 2020 года. Молния охватила 768 км, что равно расстоянию между Лондоном и Гамбургом. Об этом сообщается на сайте организации.

Нынешний рекорд на 60 км больше предыдущего, зафиксированного в Бразилии в октябре 2018 года.

Самая продолжительная одиночная молния длилась 17,1 секунды во время грозы над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года.

Рекордные вспышки были зафиксированы с помощью новейших спутниковых технологий. В организации допустили, что существуют и более экстремальные природные явления, которые метеорологи смогут наблюдать по мере совершенствования технологий.