Зафіксовано найдовшу блискавку за всю історію спостережень

https://racurs.ua/ua/n166499-zafiksovano-naydovshu-blyskavku-za-vsu-istoriu-sposterejen-video.html

Ракурс

Всесвітня метеорологічна організація зареєструвала два нових світових рекорди спалахів блискавок за максимальною протяжністю та максимальною тривалістю.

Найдовший одиночний спалах спостерігався над південною частиною США 29 квітня 2020 року. Блискавка охопила 768 км, що дорівнює відстані між Лондоном та Гамбургом. Про це повідомляє сайт організації.

Нинішній рекорд на 60 км більший за попередній, зафіксований у Бразилії у жовтні 2018 року.

Найтриваліша одиночна блискавка тривала 17,1 секунди під час грози над Уругваєм і північною Аргентиною 18 червня 2020 року.

Рекордні спалахи зафіксували за допомогою нових супутникових технологій. В організації припустили, що існують і екстремальніші природні явища, які метеорологи зможуть спостерігати після вдосконалення технологій.