Растет смертность среди больных ковидом – ВОЗ. Фото: Укринформ

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Коронавирус в мире активно распространяется. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте смертей среди больных ковидом.

Свою обеспокоенность в связи с быстрым распространением штамма «Омикрон» выразил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Reuters.

В то же время глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове напомнила, что в ряде стран большая часть населения еще не получила вакцину от коронавируса.

Мы призываем быть бдительными, поскольку многие страны еще не прошли через пик заражений новым штаммом, а введенные ограничения могут постепенно ослабить, — отметила она.

По данным Worldometer, в мире по состоянию на утро 1 февраля зафиксировали 377 млн 988 тыс. 912 случаев заражения коронавирусом.

За сутки зарегистрировано 176 тыс. 946 новых случаев, умерли 452 человека. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США, Индия и Бразилия. Украина в этом списке занимает 18 место.

Напомним, Министерство здравоохранения ожидает роста заболеваемости COVID-19 в Украине в ближайшие две недели. Штамм «Омикрон» обнаружили уже в 20 областях, а суточное количество больных коронавирусом за последние три недели выросло в семь раз.

Источник: Reuters, Worldometer