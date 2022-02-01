Зростає смертність серед хворих на ковід – ВООЗ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n166500-zrostaie-smertnist-sered-hvoryh-na-kovid-vooz.html

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Коронавірус у світі активно поширюється. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила про зростання смертей серед хворих на ковід.

Своє занепокоєння у зв’язку зі швидким поширенням штаму «Омікрон» висловив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус, повідомляє Reuters.

Водночас очільниця технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове нагадала, що в низці країн більша частина населення ще не отримала вакцину від коронавірусу.

Ми закликаємо бути пильними, оскільки багато країн ще не пройшли через пік заражень новим штамом, а введені обмеження можуть поступово послабити, — зауважила вона.

За даними Worldometer, у світі станом на ранок 1 лютого зафіксували 377 млн 988 тис. 912 випадків зараження коронавірусом.

За добу зареєстровано 176 тис. 946 нових випадків, померли 452 особи. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США, Індія та Бразилія. Україна в цьому списку посідає 18 місце.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я очікує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні у найближчі два тижні. Штам «Омікрон» виявили вже у 20 областях, а добова кількість хворих на коронавірус за останні три тижні зросла в сім разів.

Джерело: Reuters, Worldometer