ГБР расследует растрату более 1 млн грн руководством партии «Голос»

https://racurs.ua/n166570-gbr-rassleduet-rastratu-bolee-1-mln-grn-rukovodstvom-partii-golos-video.html

Ракурс

Государственное бюро расследований сообщило, что расследует возможную растрату миллиона гривен из госбюджета руководством партии «Голос». 3 февраля глава «Голоса» Кира Рудык приходила на допрос в ГБР.

Уголовное производство возбуждено по статьям о нарушении порядка финансирования партии и присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах. ГБР открыло дело по результатам анализа Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое выявило неточности в отчетности партии.

НАПК утверждает, что в заключенных руководством «Голоса» договорах с рядом ФЛП по предоставлению услуг есть признаки фиктивности.

В ГБР уже допрошен ряд свидетелей и народных депутатов.

Глава партии Кира Рудык после допроса в ГБР рассказала, что связывает производство с политикой, критикой действующей власти и поддержкой Петра Порошенко. Она утверждает, что расследовать такие вопросы должно Национальное антикоррупционное бюро, а не Госбюро расследований.

Дело закрыли в 2020 году, а сейчас переоткрыли в ГБР. Я не думаю, что это совпадение. С адвокатами хотим услышать, почему это дело появилось, какие претензии к нам. У нас продолжается суд с НАПК, утверждающим, что есть нарушения в отчетах «Голоса». Мы не согласны, ведь НАПК давно является ручным органом Банковой, — заявила Рудык.













НАПК уже обвиняло «Голос» в финансовых нарушениях в марте 2021 года. Тогда речь шла о нецелевом использовании средств. В ноябре агентство все-таки вернуло государственное финансирование этой политической партии.

После раскола в партии депутатское объединение в Верховной Раде «Справедливость», состоящее из бывших членов «Голоса», также обвинило руководство в растрате 1,3 млн. гривен из госбюджета. НАПК утверждало, что партия заказала у нескольких ФЛП услуги более чем на 1,3 млн грн, но в финотчетности не нашли доказательства их предоставления.