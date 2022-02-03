ДБР розслідує розтрату понад 1 млн грн керівництвом партії «Голос»

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Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує можливу розтрату мільйону гривень з держбюджету керівництвом партії «Голос». 3 лютого очільниця «Голосу» Кіра Рудик приходила на допит в ДБР.

Кримінальне провадження порушили за статтями про порушення порядку фінансування партії і присвоєння, розтрату майна в особливо великих розмірах. ДБР відкрило справу за результатами аналізу Нацагентства щодо запобігання корупції (НАЗК), яке виявило неточності у звітності партії.

НАЗК стверджує, що укладені керівництвом «Голосу» договори з низкою ФОПів щодо надання послуг мають ознаки фіктивності.

У ДБР вже допитали низку свідків і народних депутатів.

Голова партії Кіра Рудик після допиту в ДБР розповіла, що повʼязує провадження з політикою, критикою чинної влади та підтримкою Петра Порошенка. Вона переконує, що розслідувати такі питання має Національне антикорупційне бюро, а не Держбюро розслідувань.

Справу закрили в 2020 році, а зараз перевідкрили у ДБР. Я не думаю, що це збіг. З адвокатами хочемо почути, чому ця справа зʼявилась, які претензії до нас є. У нас триває суд з НАЗК, яке стверджує що є порушення у звітах «Голосу». Ми не згодні, адже НАЗК давно є ручним органом Банкової, — заявила Рудик.

НАЗК вже звинувачувало «Голос» у фінансових порушеннях у березні 2021 року. Тоді йшлося про нецільове використанні коштів. У листопаді агентство все ж повернуло державне фінансування політичної партії.

Після розколу в партії депутатське обʼєднання у Верховній Раді «Справедливість», яке складається з колишніх членів «Голосу», також звинуватило керівництво у розтраті 1,3 млн гривень з держбюджету. НАЗК стверджувало, що партія замовила у кількох ФОПів послуги на понад 1,3 млн гривень, але у фінзвітності немає доказів надання замовлених послуг.