Ким Чен Ын. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/n166704-kim-chen-yn-stroit-rakety-za-ukradennuu-kriptu.html

Ракурс

Баллистические ракеты Северной Кореи строятся за деньги, которые были украдены с криптовалютных бирж.

В 2021 году хакеры КНДР похитили криптовалюты на миллионы долларов. Эти средства пошли на финансирование ядерной и ракетной программы Пхеньяна. Об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН, сообщают BBC и Reuters.

Отмечается, что «кибератаки, в частности на криптовалютные активы, остаются важным источником дохода» для Северной Кореи. В ООН получили информацию о том, что северокорейские хакеры продолжают атаковать финансовые учреждения, криптовалютные фирмы и биржи.

В период с 2020 года до середины 2021 года злоумышленники украли цифровых активов на сумму более 50 млн долл. Хакеры успешно атаковали по меньшей мере три криптовалютные биржи в Северной Америке, Европе и Азии. Эту информацию уже передали в комитет санкций ООН.

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Напомним, в январе 2022 года глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что российская компания «Парсек» была ключевым поставщиком материалов для ракетной программы Северной Кореи. Пхеньян получал от россиян кевларовую нить, арамидное волокно, авиационное масло и инструкции по созданию смесей ракетного топлива.

Источники: BBC, Reuters