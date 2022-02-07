Кім Чен Ин. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n166704-kim-chen-yn-buduie-rakety-za-vkradenu-kryptu.html

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Балістичні ракети Північної Кореї будуються за гроші, які були вкрадені з криптовалютних бірж.

У 2021 році хакери КНДР викрали криптовалюти на мільйони доларів. Ці кошти пішли на фінансування ядерної та ракетної програми Пхеньяну. Про це йдеться в конфіденційній доповіді ООН, повідомляють BBC та Reuters.

Зазначається, що «кібератаки, зокрема на криптовалютні активи, залишаються важливим джерелом доходу» для Північної Кореї. В ООН отримали інформацію про те, що північнокорейські хакери продовжують атакувати фінансові установи, криптовалютні фірми та біржі.

У період з 2020 року до середини 2021 року зловмисники вкрали цифрових активів на суму понад 50 млн дол. Хакери успішно атакували щонайменше три криптовалютні біржі у Північній Америці, Європі та Азії. Цю інформацію вже передали до комітету санкцій ООН.

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Нагадаємо, у січні 2022 року глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що російська компанія «Парсек» була ключовим постачальником матеріалів для ракетної програми Північної Кореї. Пхеньян отримував від росіян кевларову нитку, арамідне волокно, авіаційне масло та інструкції зі створення сумішей ракетного палива.

Джерела: BBC, Reuters