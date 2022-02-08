Ревакцинация макак от Omicron-штамма показала не лучшие результаты. Фото: polit.ru

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Ракурс

Созданная для штамма коронавируса «Омикрон» вакцина Moderna оказалась не лучше оригинального бустера в испытаниях на макаках.

Специалисты из Moderna провели новое исследование и поделились своими предварительными выводами. Они ревакцинировали макак-резусов специальной версией вакцины от «Омикрон"-штамма. Оказалось, что такой вариант препарата повышает уровень защиты от новой мутации, но не существенно. Об исследовании пишут на сайте bioRxiv.

Разработчики вакцины объясняют, что иммунная память, активированная бустерной прививкой, заставляет организм синтезировать антитела, которые он начал вырабатывать еще при первой вакцинации. Этот результат называют феномен антигенного импринтинга — если предлагать иммунной системе патоген, схожий с тем, с которым она уже боролась, то активируется иммунная память от первой встречи. Поэтому в ответ на введение «Омикрон"-вакцины запускается такой же ответ, как и на первичный курс вакцинации стандартным препаратом.

По словам иммунологов, такие результаты исследования ставят под сомнение необходимость новых вакцин, специфичных против «Омикрона». При этом рано делать окончательные выводы, необходимо дождаться клинических испытаний препарата.

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Напомним, ученые из ЮАР проанализировали действие на него T-клеточного иммунитета, приобретенного вследствие болезни или вакцинации. Оказалось, что Т-клеточный ответ против S-белка «Омикрона» у таких людей сохраняется на 70−80%.

Источник: bioRxiv