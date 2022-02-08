Ревакцинація макак від Omicron-штаму показала не найкращі результати. Фото: polit.ru

https://racurs.ua/ua/n166776-revakcynaciya-makak-vid-omicron-shtamu-pokazala-ne-naykraschi-rezultaty.html

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Створена для штаму коронавірусу «Омікрон» вакцина Moderna виявилася не краще оригінального бустера у випробуваннях на макаках.

Фахівці з Moderna провели нове дослідження і поділилися своїми попередніми висновками. Вони ревакцинували макак-резусів спеціальною версією вакцини від «Омікрон"-штаму. Виявилося, що такий варіант препарату підвищує рівень захисту від нової мутації, але не суттєво. Про дослідження пишуть на сайті bioRxiv.

Розробники вакцини пояснюють, що імунна пам’ять, активована бустерним щепленням, змушує організм синтезувати антитіла, які він почав виробляти ще при першій вакцинації. Цей результат називають феноменом антигенного імпринтингу — якщо пропонувати імунній системі патоген, схожий з тим, з яким вона вже боролася, то активується імунна пам’ять від першої зустрічі. Тому у відповідь на введення «Омікрон"-вакцини запускається така ж відповідь, як і на первинний курс вакцинації стандартним препаратом.

За словами імунологів, такі результати дослідження ставлять під сумнів необхідність нових вакцин, специфічних проти «Омікрону». При цьому рано робити остаточні висновки, необхідно дочекатися клінічних випробувань препарату.

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Нагадаємо, вчені з ПАР проаналізували дію на нього T-клітинного імунітету, набутого внаслідок хвороби або вакцинації. Виявилося, що Т-клітинна відповідь проти S-білка «Омікрону» у таких людей зберігається на 70−80%.

Джерело: bioRxiv