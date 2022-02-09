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Ракурс
В Instagram появилась новая функция

В Instagram разрешили удалять фотографии и лайки, оставленные много лет назад

9 фев 2022, 14:13
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Instagram, социальная сеть, основанная на публикации фотоснимков и коротких видео, позволила всем пользователям удалять фотографии и лайки, сделанные много лет назад.

Об этом новом функционале, доступном с обновлением, сообщается в блоге компании.

Отмечается, что соответствующий функционал, позволяющий пользователям соцсети видеть и управлять своей активностью в Instagram в одном месте, начали тестировать в конце прошлого года. Теперь этот новый интерфейс под названием «Ваша деятельность» станет доступным для всех.

Теперь пользователи с помощью вкладки «Ваша деятельность» смогут:

  • массово управлять (удалять, архивировать) своим содержанием (публикации, истории, IGTV и Reels) и взаимодействием (комментарии, лайки, реакции и т. д.);
  • сортировать и фильтровать их содержание и взаимодействие по дате;
  • производить поиск предыдущих комментариев, лайков и ответов за определенные диапазоны дат;
  • найти содержимое, которое недавно удалили или заархивировали;
  • просмотреть историю поиска;
  • просмотреть ссылки, которые посетили;
  • увидеть количество времени, проведенного в соцсети.

Чтобы получить доступ к разделу «Ваша деятельность», нужно перейти в свой профиль и коснуться меню в верхнем правом углу, а затем нажать «Ваша активность».


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В Instagram появилась новая функция, фото: блог Instagram

Кроме того, в компании также сообщили, что тестируют новый способ обновления доступа к аккаунту — вскоре каждый сможет попросить своего друга подтвердить личность и помочь восстановить доступ.

Источник: Ракурс


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