В Instagram разрешили удалять фотографии и лайки, оставленные много лет назад

В Instagram появилась новая функция

https://racurs.ua/n166822-v-instagram-razreshili-udalyat-fotografii-i-layki-ostavlennye-mnogo-let-nazad.html

Ракурс

Instagram, социальная сеть, основанная на публикации фотоснимков и коротких видео, позволила всем пользователям удалять фотографии и лайки, сделанные много лет назад.

Об этом новом функционале, доступном с обновлением, сообщается в блоге компании.

Отмечается, что соответствующий функционал, позволяющий пользователям соцсети видеть и управлять своей активностью в Instagram в одном месте, начали тестировать в конце прошлого года. Теперь этот новый интерфейс под названием «Ваша деятельность» станет доступным для всех.

Теперь пользователи с помощью вкладки «Ваша деятельность» смогут:

массово управлять (удалять, архивировать) своим содержанием (публикации, истории, IGTV и Reels) и взаимодействием (комментарии, лайки, реакции и т. д.);

сортировать и фильтровать их содержание и взаимодействие по дате;

производить поиск предыдущих комментариев, лайков и ответов за определенные диапазоны дат;

найти содержимое, которое недавно удалили или заархивировали;

просмотреть историю поиска;

просмотреть ссылки, которые посетили;

увидеть количество времени, проведенного в соцсети.

Чтобы получить доступ к разделу «Ваша деятельность», нужно перейти в свой профиль и коснуться меню в верхнем правом углу, а затем нажать «Ваша активность».

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Кроме того, в компании также сообщили, что тестируют новый способ обновления доступа к аккаунту — вскоре каждый сможет попросить своего друга подтвердить личность и помочь восстановить доступ.