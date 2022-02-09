В Instagram дозволили видаляти фотографії та лайки, залишені багато років тому

В Instagram дозволили видаляти фотографії та лайки, залишені багато років томуhttps://racurs.ua/ua/n166822-v-instagram-dozvolyly-vydalyaty-fotografiyi-ta-layky-zalysheni-bagato-rokiv-tomu.htmlРакурс
Instagram, соціальна мережа, базована на публікації фотознімків та коротких відео, дозволила всім користувачам видаляти фотографії та лайки, зроблені багато років тому.
Про цей новий функціонал, доступний з оновленням, повідомляється у блозі компанії.
Зазначається, що відповідний функціонал, який дозволить користувачам соцмережі бачити та керувати своєю активністю в Instagram в одному місці, почали тестувати наприкінці минулого року. Тепер цей новий інтерфейс під назвою «Ваша діяльність» стане доступним для всіх.
Тепер користувачі за допомогою вкладки «Ваша діяльність» зможуть:
- масово керувати (видаляти, архівувати) своїм вмістом (публікації, історії, IGTV та Reels) та взаємодією (коментарі, лайки, реакції тощо);
- сортувати та фільтрувати їхній вміст і взаємодію за датою;
- здійснювати пошук попередніх коментарів, лайків та відповідей за певні діапазони дат;
- знайти вміст, який нещодавно видалили або заархівували;
- переглянути історію пошуку;
- переглянути посилання, які відвідали;
- побачити кількість часу, проведеного в соцмережі.
Щоб отримати доступ до розділу «Ваша діяльність», потрібно перейти у свій профіль і торкнутися меню у верхньому правому куті, а потім натиснути «Ваша активність».
Крім того, у компанії також повідомили, що тестують новий спосіб поновлення доступу до облікового запису — незабаром кожен зможе попросити свого друга підтвердити особу та допомогти відновити доступ.