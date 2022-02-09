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Ракурс
В Instagram з’явилася нова функція, фото:

В Instagram дозволили видаляти фотографії та лайки, залишені багато років тому

9 лют 2022, 14:13
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Instagram, соціальна мережа, базована на публікації фотознімків та коротких відео, дозволила всім користувачам видаляти фотографії та лайки, зроблені багато років тому.

Про цей новий функціонал, доступний з оновленням, повідомляється у блозі компанії.

Зазначається, що відповідний функціонал, який дозволить користувачам соцмережі бачити та керувати своєю активністю в Instagram в одному місці, почали тестувати наприкінці минулого року. Тепер цей новий інтерфейс під назвою «Ваша діяльність» стане доступним для всіх.

Тепер користувачі за допомогою вкладки «Ваша діяльність» зможуть:

  • масово керувати (видаляти, архівувати) своїм вмістом (публікації, історії, IGTV та Reels) та взаємодією (коментарі, лайки, реакції тощо);
  • сортувати та фільтрувати їхній вміст і взаємодію за датою;
  • здійснювати пошук попередніх коментарів, лайків та відповідей за певні діапазони дат;
  • знайти вміст, який нещодавно видалили або заархівували;
  • переглянути історію пошуку;
  • переглянути посилання, які відвідали;
  • побачити кількість часу, проведеного в соцмережі.

Щоб отримати доступ до розділу «Ваша діяльність», потрібно перейти у свій профіль і торкнутися меню у верхньому правому куті, а потім натиснути «Ваша активність».


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В Instagram з’явилася нова функція, фото: блог Instagram

Крім того, у компанії також повідомили, що тестують новий спосіб поновлення доступу до облікового запису — незабаром кожен зможе попросити свого друга підтвердити особу та допомогти відновити доступ.

Джерело: Ракурс


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