В Instagram дозволили видаляти фотографії та лайки, залишені багато років тому

В Instagram з’явилася нова функція, фото:

https://racurs.ua/ua/n166822-v-instagram-dozvolyly-vydalyaty-fotografiyi-ta-layky-zalysheni-bagato-rokiv-tomu.html

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Instagram, соціальна мережа, базована на публікації фотознімків та коротких відео, дозволила всім користувачам видаляти фотографії та лайки, зроблені багато років тому.

Про цей новий функціонал, доступний з оновленням, повідомляється у блозі компанії.

Зазначається, що відповідний функціонал, який дозволить користувачам соцмережі бачити та керувати своєю активністю в Instagram в одному місці, почали тестувати наприкінці минулого року. Тепер цей новий інтерфейс під назвою «Ваша діяльність» стане доступним для всіх.

Тепер користувачі за допомогою вкладки «Ваша діяльність» зможуть:

масово керувати (видаляти, архівувати) своїм вмістом (публікації, історії, IGTV та Reels) та взаємодією (коментарі, лайки, реакції тощо);

сортувати та фільтрувати їхній вміст і взаємодію за датою;

здійснювати пошук попередніх коментарів, лайків та відповідей за певні діапазони дат;

знайти вміст, який нещодавно видалили або заархівували;

переглянути історію пошуку;

переглянути посилання, які відвідали;

побачити кількість часу, проведеного в соцмережі.

Щоб отримати доступ до розділу «Ваша діяльність», потрібно перейти у свій профіль і торкнутися меню у верхньому правому куті, а потім натиснути «Ваша активність».

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Крім того, у компанії також повідомили, що тестують новий спосіб поновлення доступу до облікового запису — незабаром кожен зможе попросити свого друга підтвердити особу та допомогти відновити доступ.