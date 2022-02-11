Илон Маск показал новый Starship, скриншот видео

https://racurs.ua/n166924-mask-pokazal-svoy-novyy-starship-dlya-poleta-na-mars-video.html

Ракурс

Илон Маск, известный американский миллиардер, впервые за два года поделился новой информацией о своем космическом корабле Starship, предназначенном для полетов на Луну и Марс.

По словам Маска, на орбиту этот корабль планируется запустить уже в 2022 году. Об этом миллиардер заявил, выступая на космодроме Starbase его компании SpaceX в Бока Чика (штат Техас, США), сообщает издание The New York Times.

На данный момент я абсолютно уверен, что мы выведем Starship на орбиту уже в этом году, — подчеркнул Маск. — Я считаю, что Starship поможет создать город на Марсе и доставит около двух тонн материалов с Земли.

В то же время Маск отметил, что в проекте могут возникнуть трудности, связанные с экологическими требованиями — Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США проводит экологическую оценку Starbase и вскоре примет решение, угрожает ли этот космодром окружающей среде.

В случае возможных бюрократических проблем Starship запустят из космодромов NASA во Флориде. Маск отмечает, что для этого нужно будет построить необходимую инфраструктуру, однако, по его словам, на соответствующие работы потребуется максимум полгода.

Также Маск рассказал, что SpaceX столкнулась с трудностями при разработке двигателей Raptor 2 для ракеты-носителя Super Heavy, предназначенной для запуска Starship.

По его словам, основной причиной проблем является плавление внутри камер двигателей от сильного нагрева, однако компания уже очень близка к решению этой задачи.

Ожидается, что к следующему месяцу производство двигателей увеличится до семи-восьми в неделю, а к концу года SpaceX будет ежемесячно выпускать новый Starship и ракету-носитель.

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Источник: The New York Times