Ілон Маск показав новий Starship, скріншот відео

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Ілон Маск, відомий американський мільярдер, вперше за два роки поділився нової інформацією про свій космічний корабель Starship, призначений для польотів на Місяць та Марс.

За словами Маска, на орбіту цей корабель планують запустити вже у 2022 році. Про це мільярдер заявив під час виступу на космодромі Starbase його компанії SpaceX у Бока Чіка (штат Техас, США), повідомляє видання The New York Times.

На даний момент я абсолютно впевнений, що ми виведемо Starship на орбіту вже скоро цього року, — наголосив Маск. — Я вважаю, що Starship допоможе створити місто на Марсі та доставить близько двох тонн матеріалів із Землі.

Водночас Маск зазначив, що у проекті можуть виникнути труднощі, пов’язані з екологічними вимогами — Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США проводить екологічну оцінку Starbase і невдовзі ухвалить рішення, чи загрожує цей космодром навколишньому середовищу.

В разі можливих бюрократичних проблем, Starship запустять з космодромів NASA у Флориді. Маск зазначає, що для цього потрібно буде збудувати необхідну інфраструктуру, проте, за його словами, на відповідні роботи потрібно буде максимум півроку часу.

Також Маск розповів, що SpaceX зіштовхнулася з труднощами під час розробки двигунів Raptor 2 для ракети-носія Super Heavy, призначеної для запуску Starship.

За його словами, основною причиною проблем є плавлення всередині камер двигунів від сильного нагріву, проте компанія вже дуже близька до вирішення цього завдання.

Очікується, що до наступного місяця виробництво двигунів збільшиться до семи-восьми на тиждень, а до кінця року SpaceX щомісяця випускатиме новий Starship і ракету-носій.

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Джерело: The New York Times