Китай использует тысячи ботов для создания «хорошего» образа Олимпиады - NYT

https://racurs.ua/n167246-kitay-ispolzuet-tysyachi-botov-dlya-sozdaniya-horoshego-obraza-olimpiady-nyt.html

Ракурс

Газета The New York Times и журналисты-расследователи из ProPublica обнаружили более трех тысяч фейковых аккаунтов и ботов в Твиттере, созданных для усиления китайской версии событий на Олимпиаде в Пекине.

Они помогали формировать повестку об Играх и за пределами страны, «продвигая все, что укрепляет официальную, хорошую историю», и «пытаясь задушить все, что не так».

Олимпийские Игры в китайской пропаганде представлены как «невиданный успех, праздник спорта и политической гармонии», чтобы скрыть критику правящей партии и нарушения прав человека в стране.

Директор Китайского мониторинговой организации China Media Project Дэвид Бандурски рассказал, что «для Коммунистической партии Китая зимние Олимпийские игры неотделимы от более широкой политической цели формирования национального имиджа страны».

Например, в Твиттере, который запрещен в Китае, государственные СМИ и журналисты рассказывали о красивых площадках для соревнований и восхищались талисманом Игр — пандой Бин Двэнь Двэнь.

Китайские власти пытались повлиять на восприятие игр и «более тайным образом» — при помощи ботов. Издания обнаружили больше трех тысяч аккаунтов, помогающих в кампании по продвижению историй об Олимпиаде, например, они массово ретвитили посты государственных СМИ с одинаковыми подписями.

На такие аккаунты подписано маленькое количество человек, отмечают журналисты. Кроме этого, на их страницах нет собственных постов — только ретвиты официальной позиции Китая.

В качестве примера издания приводят взаимодействия ботов с аккаунтом Spicy Panda, который публикует карикатуры и видео, чтобы высмеять призывы к бойкоту Олимпийских Игр. В одной из таких публикаций профиль обвинил США, что «они используют обман и оружие пропаганды с целью очернить Олимпиаду». Пост ретвитнули 281 раз только фейковые аккаунты, но комментариев и лайков под ним практически нет. Такое же наблюдается и с другими публикациями Spicy Panda.

При анализе аккаунтов, связанных с Spicy Panda, журналисты выяснили, что 861 один из них зарегистрировали после 1 декабря. Сначала они участвовали в кампании по продвижению мнения, что выборы в законодательный совет Гонконга законны, несмотря на критику со стороны других государств. Затем они начали продвигать позицию Китая об Олимпиаде.

Другие аккаунты, похожие на ботов, продвигали хештеги, связанные с Олимпиадой: #Beijing2022 и #TogetherForASharedFuture (официальный девиз Игр). Они размещали в профилях одинаковые посты, например: «Проведение Китаем #Beijing2022, как и планировалось, повысило уверенность мира в победе над пандемией».

После обращения журналистов Twitter заблокировал несколько сотен фейковых аккаунтов за манипуляции платформой и спам. Компания также пообещала продолжить самостоятельные поиски ботов, которые пропагандируют позицию властей Китая.

.

The New York Times и ProPublica также сообщают, что госСМИ игнорируют поражения китайских спортсменов. Матч между сборными США и Китая, где американцы выиграли со счётом 8:0, не показали по спортивному каналу CCTV 5. Также телеканалы не транслировали прокат американского фигуриста Нэтана Чена, выигравшего «золото» в одиночном катании среди мужчин.

Источник: The New York Times