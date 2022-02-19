Китай використовує тисячі ботів для створення "хорошого" образу Олімпіади - NYT

https://racurs.ua/ua/n167246-kytay-vykorystovuie-tysyachi-botiv-dlya-stvorennya-horoshogo-obrazu-olimpiady-nyt.html

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Газета The New York Times та журналісти-розслідувачі з ProPublica виявили понад три тисячі фейкових акаунтів та ботів у Твіттері, створених для посилення китайської версії подій на Олімпіаді в Пекіні.

Вони допомагали формувати повістку про Ігри та за межами країни «просували все, що зміцнює офіційну, гарну історію», і «намагалися задушити іншу думку».

Олімпійські Ігри в китайській пропаганді представлені як «небачений успіх, свято спорту та політичної гармонії», щоб приховати критику правлячої партії та порушення прав людини у країні.

Директор Китайської моніторингової організації China Media Project Девід Бандурскі розповів, що «для Комуністичної партії Китаю зимові Олімпійські ігри невіддільні від більш широкої політичної мети формування національного іміджу країни».

Наприклад, у Твіттері, який заборонено в Китаї, державні ЗМІ та журналісти розповідали про гарні майданчики для змагань та захоплювалися талісманом Ігор — пандою Бін Двень Двень.

Китайська влада намагалася вплинути на сприйняття ігор і «таємнішим чином» — за допомогою ботів. Видання виявили понад три тисячі акаунтів, які допомагають у кампанії з просування історій про Олімпіаду, наприклад, вони масово ретвітили пости державних ЗМІ з однаковими підписами.

На такі акаунти підписано невелику кількість людей, зазначають журналісти. Крім того, на їхніх сторінках немає власних постів — лише ретвіти офіційної позиції Китаю.

Як приклад видання наводять взаємодії ботів з обліковим записом Spicy Panda, який публікує карикатури та відео, щоб висміяти заклики до бойкоту Олімпійських Ігор. В одній із таких публікацій профіль звинуватив США, що «вони використовують обман та зброю пропаганди з метою очорнити Олімпіаду». Пост ретвітнули 281 раз тільки фейкові акаунти, але коментарів та лайків під ним практично немає. Така ж ситуація спостерігається і з іншими публікаціями Spicy Panda.

Під час аналізу акаунтів, пов’язаних із Spicy Panda, журналісти з’ясували, що 861 один із них зареєстрували після 1 грудня. Спочатку вони брали участь у кампанії з просування думки, що вибори до законодавчої ради Гонконгу законні, незважаючи на критику з боку інших держав. Потім вони почали просувати позицію Китаю щодо Олімпіади.

Інші акаунти, схожі на ботів, просували хештеги, пов’язані з Олімпіадою: #Beijing2022 та #TogetherForASharedFuture (офіційний девіз Ігор). Вони розміщували в профілях однакові пости, наприклад: «Проведення Китаєм #Beijing2022, як і планувалося, підвищило впевненість у перемозі над пандемією».

Після звернення журналістів Twitter заблокував кілька сотень фейкових акаунтів через маніпуляцію платформою та спам. Компанія також пообіцяла продовжити самостійні пошуки ботів, які пропагують позицію влади Китаю.

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The New York Times та ProPublica також повідомляють, що держЗМІ ігнорують поразки китайських спортсменів. Матч між збірними США та Китаю, де американці виграли з рахунком 8:0, не показали по спортивному каналу CCTV 5. Також телеканали не транслювали прокат американського фігуриста китайського походження Нетан Чена, який виграв «золото» в одиночному катанні серед чоловіків.

Джерело: The New York Times