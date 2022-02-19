Китай використовує тисячі ботів для створення «хорошого» образу Олімпіади — NYThttps://racurs.ua/ua/n167246-kytay-vykorystovuie-tysyachi-botiv-dlya-stvorennya-horoshogo-obrazu-olimpiady-nyt.htmlРакурс
Газета The New York Times та журналісти-розслідувачі з ProPublica виявили понад три тисячі фейкових акаунтів та ботів у Твіттері, створених для посилення китайської версії подій на Олімпіаді в Пекіні.
Вони допомагали формувати повістку про Ігри та за межами країни «просували все, що зміцнює офіційну, гарну історію», і «намагалися задушити іншу думку».
Олімпійські Ігри в китайській пропаганді представлені як «небачений успіх, свято спорту та політичної гармонії», щоб приховати критику правлячої партії та порушення прав людини у країні.
Директор Китайської моніторингової організації China Media Project Девід Бандурскі розповів, що «для Комуністичної партії Китаю зимові Олімпійські ігри невіддільні від більш широкої політичної мети формування національного іміджу країни».
Наприклад, у Твіттері, який заборонено в Китаї, державні ЗМІ та журналісти розповідали про гарні майданчики для змагань та захоплювалися талісманом Ігор — пандою Бін Двень Двень.
Китайська влада намагалася вплинути на сприйняття ігор і «таємнішим чином» — за допомогою ботів. Видання виявили понад три тисячі акаунтів, які допомагають у кампанії з просування історій про Олімпіаду, наприклад, вони масово ретвітили пости державних ЗМІ з однаковими підписами.
На такі акаунти підписано невелику кількість людей, зазначають журналісти. Крім того, на їхніх сторінках немає власних постів — лише ретвіти офіційної позиції Китаю.
Як приклад видання наводять взаємодії ботів з обліковим записом Spicy Panda, який публікує карикатури та відео, щоб висміяти заклики до бойкоту Олімпійських Ігор. В одній із таких публікацій профіль звинуватив США, що «вони використовують обман та зброю пропаганди з метою очорнити Олімпіаду». Пост ретвітнули 281 раз тільки фейкові акаунти, але коментарів та лайків під ним практично немає. Така ж ситуація спостерігається і з іншими публікаціями Spicy Panda.
Під час аналізу акаунтів, пов’язаних із Spicy Panda, журналісти з’ясували, що 861 один із них зареєстрували після 1 грудня. Спочатку вони брали участь у кампанії з просування думки, що вибори до законодавчої ради Гонконгу законні, незважаючи на критику з боку інших держав. Потім вони почали просувати позицію Китаю щодо Олімпіади.
Інші акаунти, схожі на ботів, просували хештеги, пов’язані з Олімпіадою: #Beijing2022 та #TogetherForASharedFuture (офіційний девіз Ігор). Вони розміщували в профілях однакові пости, наприклад: «Проведення Китаєм #Beijing2022, як і планувалося, підвищило впевненість у перемозі над пандемією».
Після звернення журналістів Twitter заблокував кілька сотень фейкових акаунтів через маніпуляцію платформою та спам. Компанія також пообіцяла продовжити самостійні пошуки ботів, які пропагують позицію влади Китаю.
The New York Times та ProPublica також повідомляють, що держЗМІ ігнорують поразки китайських спортсменів. Матч між збірними США та Китаю, де американці виграли з рахунком 8:0, не показали по спортивному каналу CCTV 5. Також телеканали не транслювали прокат американського фігуриста китайського походження Нетан Чена, який виграв «золото» в одиночному катанні серед чоловіків.
Джерело: The New York Times