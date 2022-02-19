Ахметов снова улетел из Украины

https://racurs.ua/n167248-ahmetov-snova-uletel-iz-ukrainy.html

Ракурс

Ринат Ахметов улетел в Женеву. Об этом в своих соцсетях 18 февраля сообщил журналист Михаил Ткач.

Журналист УП опубликовал данные о движении самолета с бизнесменом на борту.

Позже у Ахметова подтвердили, что миллиардер вылетел в Женеву, где проведет ряд встреч. После этого он улетит в Лондон, но после «первых признаков реальной опасности» он сразу же вернется в Украину.

Напомним, что 16 февраля Ахметов прилетел в Мариуполь — город на Азове, в котором расположено несколько компаний, принадлежащих миллиардеру. Вместе с Ахметовым был и другой украинский бизнесмен-нардеп Вадим Новинский. В этот день в город приезжал и президент Украины.

В прошлый уик-энд часть западных СМИ назвали именно 16 февраля как дату возможного нового вторжения России в Украину. После этого в украинских СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что представители крупного бизнеса покидают территорию Украины на фоне роста угрозы российского вторжения.

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«Украинская правда» из собственных источников узнала, что украинские олигархи и бизнесмены начали покидать Украину. Только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к покинувшим Украину олигархам и народным депутатам и призвал их вернуться, чтобы засвидетельствовать свой патриотизм.