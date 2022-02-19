Ахметов знову полетів з України

https://racurs.ua/ua/n167248-ahmetov-znovu-poletiv-z-ukrayiny.html

Ракурс

Рінат Ахметов відлетів до Женеви. Про це у своїх соцмережах 18 лютого повідомив журналіст Михайло Ткач.

Журналіст УП опублікував дані про рух літака із бізнесменом на борту.

Пізніше у Ахметова підтвердили, що мільярдер вилетів до Женеви, де проведе низку зустрічей. Після цього він полетить до Лондона. Але «за перших ознак реальної небезпеки» він одразу ж повернеться в Україну.

Нагадаємо, що 16 лютого Ахметов прилетів до Маріуполя — міста на Азові, у якому розташовано декілька компаній, що належать мільярдеру. Разом із ним був й інший український бізнесмен-нардеп Вадим Новинський. Того дня в місто приїжджав й президент України.

Минулого вікенду частина західних ЗМІ назвали саме 16 лютого як дату можливого нового вторгнення Росії в Україну. Після цього в українських ЗМІ та соцмережах поширилася інформація, що представники великого бізнесу залишають територію України на тлі зростання загрози російського вторгнення.



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«Українська правда» з власних джерел дізналася, що українські олігархи та бізнесмени почали залишати Україну чартерними рейсами. 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Увечері 14 лютого президент Зеленський звернувся до олігархів та народних депутатів, які залишили Україну, та закликав їх повернутися і засвідчити свій патріотизм.