В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 19 февраля, зафиксировали еще 17 тыс. 448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди новых случаев заболевания — 1 тыс. 473 детей и 142 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В течение 19 февраля в регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, зафиксировали такое количество новых случаев COVID-19:

Киев — 2 тыс. 126;

Винницкая область — 292;

Волынская область — 336;

Днепропетровская область — 1 тыс. 77;

Донецкая область — 925;

Житомирская область — 720;

Закарпатская область — 275;

Запорожская область — 753;

Ивано-Франковская область — 328;

Киевская область — 574;

Кировоградская область — 321;

Луганская область — 263;

Львовская область — 635;

Николаевская область — 945;

Одесская область — 953;

Полтавская область — 541;

Ровенская область — 333;

Сумская область — 996;

Тернопольская область — 394;

Харьковская область — 1 тыс. 398;

Херсонская область — 867;

Хмельницкая область — 861;

Черкасская область — 823;

Черновицкая область — 247;

Черниговская область — 475.

В Украине за сутки госпитализировали 3 тыс. 172 пациента, выздоровели — 11 тыс. 963 человека. От осложнений COVID-19 за сутки умерли 152 человека.

За сутки проведены 79 тыс. 718 тестов на коронавирус.

Прививки от коронавируса 19 февраля получили 29 тыс. 528 человек. Из них:

первую дозу получили 8 тыс. 326 человек;

вторую дозу — 13 тыс. 41 человек;

дополнительную дозу — 93 человека;

бустерную дозу — 8 тыс. 68 человек.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

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