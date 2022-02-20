Коронавирус за сутки обнаружили у почти 1,5 тыс. детей (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n167269-koronavirus-za-sutki-obnarujili-u-pochti-1-5-tys-detey-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 19 февраля, зафиксировали еще 17 тыс. 448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Среди новых случаев заболевания — 1 тыс. 473 детей и 142 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В течение 19 февраля в регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, зафиксировали такое количество новых случаев COVID-19:
- Киев — 2 тыс. 126;
- Винницкая область — 292;
- Волынская область — 336;
- Днепропетровская область — 1 тыс. 77;
- Донецкая область — 925;
- Житомирская область — 720;
- Закарпатская область — 275;
- Запорожская область — 753;
- Ивано-Франковская область — 328;
- Киевская область — 574;
- Кировоградская область — 321;
- Луганская область — 263;
- Львовская область — 635;
- Николаевская область — 945;
- Одесская область — 953;
- Полтавская область — 541;
- Ровенская область — 333;
- Сумская область — 996;
- Тернопольская область — 394;
- Харьковская область — 1 тыс. 398;
- Херсонская область — 867;
- Хмельницкая область — 861;
- Черкасская область — 823;
- Черновицкая область — 247;
- Черниговская область — 475.
В Украине за сутки госпитализировали 3 тыс. 172 пациента, выздоровели — 11 тыс. 963 человека. От осложнений COVID-19 за сутки умерли 152 человека.
За сутки проведены 79 тыс. 718 тестов на коронавирус.
Прививки от коронавируса 19 февраля получили 29 тыс. 528 человек. Из них:
- первую дозу получили 8 тыс. 326 человек;
- вторую дозу — 13 тыс. 41 человек;
- дополнительную дозу — 93 человека;
- бустерную дозу — 8 тыс. 68 человек.
За все время пандемии коронавируса в Украине:
- заболели 4 млн 720 тыс. 771 человек;
- выздоровели 3 млн 938 тыс. 459 пациентов;
- умерли 104 тыс. 518 больных;
- прививки от коронавируса получили 15 млн 675 тыс. 594 человека (из них первую дозу получили 15 млн 675 тыс. 592 человека, две дозы — 15 млн 114 тыс. 34 человека, дополнительную дозу — 26 тыс. 432 человека, бустерную дозу — 664 тыс. 148 человек).