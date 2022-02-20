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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус за сутки обнаружили у почти 1,5 тыс. детей (ИНФОГРАФИКА)

20 фев 2022, 09:26
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 19 февраля, зафиксировали еще 17 тыс. 448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди новых случаев заболевания — 1 тыс. 473 детей и 142 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В течение 19 февраля в регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, зафиксировали такое количество новых случаев COVID-19:

  • Киев — 2 тыс. 126;
  • Винницкая область — 292;
  • Волынская область — 336;
  • Днепропетровская область — 1 тыс. 77;
  • Донецкая область — 925;
  • Житомирская область — 720;
  • Закарпатская область — 275;
  • Запорожская область — 753;
  • Ивано-Франковская область — 328;
  • Киевская область — 574;
  • Кировоградская область — 321;
  • Луганская область — 263;
  • Львовская область — 635;
  • Николаевская область — 945;
  • Одесская область — 953;
  • Полтавская область — 541;
  • Ровенская область — 333;
  • Сумская область — 996;
  • Тернопольская область — 394;
  • Харьковская область — 1 тыс. 398;
  • Херсонская область — 867;
  • Хмельницкая область — 861;
  • Черкасская область — 823;
  • Черновицкая область — 247;
  • Черниговская область — 475.

В Украине за сутки госпитализировали 3 тыс. 172 пациента, выздоровели — 11 тыс. 963 человека. От осложнений COVID-19 за сутки умерли 152 человека.

За сутки проведены 79 тыс. 718 тестов на коронавирус.

Прививки от коронавируса 19 февраля получили 29 тыс. 528 человек. Из них:

  • первую дозу получили 8 тыс. 326 человек;
  • вторую дозу — 13 тыс. 41 человек;
  • дополнительную дозу — 93 человека;
  • бустерную дозу — 8 тыс. 68 человек.

За все время пандемии коронавируса в Украине:



.

  • заболели 4 млн 720 тыс. 771 человек;
  • выздоровели 3 млн 938 тыс. 459 пациентов;
  • умерли 104 тыс. 518 больных;
  • прививки от коронавируса получили 15 млн 675 тыс. 594 человека (из них первую дозу получили 15 млн 675 тыс. 592 человека, две дозы — 15 млн 114 тыс. 34 человека, дополнительную дозу — 26 тыс. 432 человека, бустерную дозу — 664 тыс. 148 человек).

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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