Коронавірус за добу виявили в майже 1,5 тис. дітей (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n167269-koronavirus-za-dobu-vyyavyly-v-mayje-1-5-tys-ditey-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 19 лютого, зафіксовано ще 17 тис. 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед нових випадків захворювання — 1 тис. 473 дітей та 142 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
Впродовж 19 лютого в регіонах України, за винятком окупованих територій, зафіксували таку кількість нових випадків COVID-19:
- Київ — 2 тис. 126;
- Вінницька область — 292;
- Волинська область — 336;
- Дніпропетровська область — 1 тис. 77;
- Донецька область — 925;
- Житомирська область — 720;
- Закарпатська область — 275;
- Запорізька область — 753;
- Івано-Франківська область — 328;
- Київська область — 574;
- Кіровоградська область — 321;
- Луганська область — 263;
- Львівська область — 635;
- Миколаївська область — 945;
- Одеська область — 953;
- Полтавська область — 541;
- Рівненська область — 333;
- Сумська область — 996;
- Тернопільська область — 394;
- Харківська область — 1 тис. 398;
- Херсонська область — 867;
- Хмельницька область — 861;
- Черкаська область — 823;
- Чернівецька область — 247;
- Чернігівська область — 475.
В Україні за добу госпіталізували 3 тис. 172 пацієнта, одужали — 11 тис. 963 особи. Від ускладнень COVID-19 за добу померли 152 особи.
За добу здійснено 79 тис. 718 тестувань на коронавірус.
Щеплення від коронавірусу 19 лютого отримали 29 тис. 528 людей. З них:
- першу дозу отримали 8 тис. 326 людей;
- другу дозу — 13 тис. 41 людина;
- додаткову дозу — 93 людини;
- бустерну дозу — 8 тис. 68 людей.
За весь час пандемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 4 млн 720 тис. 771 особа;
- одужали 3 млн 938 тис. 459 пацієнтів;
- померли 104 тис. 518 хворих;
- щеплення від коронавірусу отримали 15 млн 675 тис. 594 людини (з них першу дозу отримали 15 млн 675 тис. 592 людини, дві дози — 15 млн 114 тис. 34 людини, додаткову дозу — 26 тис. 432 людини, бустерну дозу — 664 тис. 148 людей).