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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус за добу виявили в майже 1,5 тис. дітей (ІНФОГРАФІКА)

20 лют 2022, 09:26
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 19 лютого, зафіксовано ще 17 тис. 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових випадків захворювання — 1 тис. 473 дітей та 142 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Впродовж 19 лютого в регіонах України, за винятком окупованих територій, зафіксували таку кількість нових випадків COVID-19:

  • Київ — 2 тис. 126;
  • Вінницька область — 292;
  • Волинська область — 336;
  • Дніпропетровська область — 1 тис. 77;
  • Донецька область — 925;
  • Житомирська область — 720;
  • Закарпатська область — 275;
  • Запорізька область — 753;
  • Івано-Франківська область — 328;
  • Київська область — 574;
  • Кіровоградська область — 321;
  • Луганська область — 263;
  • Львівська область — 635;
  • Миколаївська область — 945;
  • Одеська область — 953;
  • Полтавська область — 541;
  • Рівненська область — 333;
  • Сумська область — 996;
  • Тернопільська область — 394;
  • Харківська область — 1 тис. 398;
  • Херсонська область — 867;
  • Хмельницька область — 861;
  • Черкаська область — 823;
  • Чернівецька область — 247;
  • Чернігівська область — 475.

В Україні за добу госпіталізували 3 тис. 172 пацієнта, одужали — 11 тис. 963 особи. Від ускладнень COVID-19 за добу померли 152 особи.

За добу здійснено 79 тис. 718 тестувань на коронавірус.

Щеплення від коронавірусу 19 лютого отримали 29 тис. 528 людей. З них:

  • першу дозу отримали 8 тис. 326 людей;
  • другу дозу — 13 тис. 41 людина;
  • додаткову дозу — 93 людини;
  • бустерну дозу — 8 тис. 68 людей.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:



.

  • захворіли 4 млн 720 тис. 771 особа;
  • одужали 3 млн 938 тис. 459 пацієнтів;
  • померли 104 тис. 518 хворих;
  • щеплення від коронавірусу отримали 15 млн 675 тис. 594 людини (з них першу дозу отримали 15 млн 675 тис. 592 людини, дві дози — 15 млн 114 тис. 34 людини, додаткову дозу — 26 тис. 432 людини, бустерну дозу — 664 тис. 148 людей).

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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