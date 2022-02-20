В Україні триває епідемія коронавірусу

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 19 лютого, зафіксовано ще 17 тис. 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових випадків захворювання — 1 тис. 473 дітей та 142 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Впродовж 19 лютого в регіонах України, за винятком окупованих територій, зафіксували таку кількість нових випадків COVID-19:

Київ — 2 тис. 126;

Вінницька область — 292;

Волинська область — 336;

Дніпропетровська область — 1 тис. 77;

Донецька область — 925;

Житомирська область — 720;

Закарпатська область — 275;

Запорізька область — 753;

Івано-Франківська область — 328;

Київська область — 574;

Кіровоградська область — 321;

Луганська область — 263;

Львівська область — 635;

Миколаївська область — 945;

Одеська область — 953;

Полтавська область — 541;

Рівненська область — 333;

Сумська область — 996;

Тернопільська область — 394;

Харківська область — 1 тис. 398;

Херсонська область — 867;

Хмельницька область — 861;

Черкаська область — 823;

Чернівецька область — 247;

Чернігівська область — 475.

В Україні за добу госпіталізували 3 тис. 172 пацієнта, одужали — 11 тис. 963 особи. Від ускладнень COVID-19 за добу померли 152 особи.

За добу здійснено 79 тис. 718 тестувань на коронавірус.

Щеплення від коронавірусу 19 лютого отримали 29 тис. 528 людей. З них:

першу дозу отримали 8 тис. 326 людей;

другу дозу — 13 тис. 41 людина;

додаткову дозу — 93 людини;

бустерну дозу — 8 тис. 68 людей.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

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