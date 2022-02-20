105 героям Небесной сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни

https://racurs.ua/n167273-pamyat-nebesnoy-sotni-chestvuut-v-ukraine.html

Ракурс

В Украине сегодня, 20 февраля, чествуют память героев Небесной сотни — участников Революции достоинства, погибших в ходе противостояний с силовиками режима Виктора Януковича.

Так, с 10.00 до 12.00 проходит церемониал памяти погибших героев возле храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников на аллее Героев Небесной сотни. Позже там также представят инсталляцию «Оборванная пулей мечта». Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Революции Достоинства.

Кроме того, в столице запланированы следующие мероприятия:

с 12.00 по 13.00 — панихида по погибшим во время событий Революции достоинства в Михайловском Златоверхом соборе;

с 13.00 до 16.00 — художественный проект, посвященный Революции достоинства и войне на востоке Украины «Годы войны и любви» в кинотеатре «Братислава» на улице Архипенко;

с 13.00 до 16.00 — экспонирование выставки фоторабот «Любовь во время войны» из фондов Национального музея Революции достоинства.

с 13.00 до 16.00 — показ кинолент о Революции Достоинства и войну на востоке Украины «Она и война» и «Донбасс» в кинотеатре «Братислава»;

с 15:00 до 22.00 — выставка фотографий Гийома Эрбо «Европейская Площадь» на улице Грушевского и Европейской площади;

с 16.00 до 18.00 — киевская премьера французского спектакля Maidan Inferno в киноконцертном зале Украинского дома;

с 16.30 по 18.00 — вече «Чествование памяти Героев Небесной сотни» на Майдане Независимости;

с 18.00 по 19.00 — межконфессиональная панихида за Героями Небесной сотни и и зажигание Лучей Достоинства в Экуменическом храме Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников;

с 19.00 по 22.00 — зажигание световой инсталляции «Лучи Достоинства» с аудиосопровождением музыкой Романа Коляды на аллее Героев Небесной Сотни;

с 20.00 до 22.00 — публичный показ ленты «Ольга» в киноконцертном зале Украинского дома.

Также ряд мероприятий проходят в регионах Украины.

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Всего 105 героям Небесной сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев — гражданин Беларуси Михаил Жизневский и граждане Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани — посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

Наиболее кровавым днем ​​Революции достоинства было 20 февраля 2014 года, когда погибли 47 активистов.