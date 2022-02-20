105 героям Небесної сотні посмертно надано звання Герой України, а троє іноземців посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні

https://racurs.ua/ua/n167273-pam-yat-geroyiv-nebesnoyi-sotni-vshanovuut-v-ukrayini.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 20 лютого, вшановують пам’ять героїв Небесної сотні — учасників Революції гідності, які загинули в ході протистоянь із силовиками режиму Віктора Януковича.

Так, з 10.00 до 12.00 відбувається церемоніал ушанування пам’яті загиблих героїв біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників на алеї Героїв Небесної сотні. Пізніше там також представлять інсталяцію «Обірвана кулею мрія». Про це повідомляє прес-служба Національного музею Революції гідності.

Крім того, у столиці заплановані такі заходи:

з 12.00 по 13.00 — панахида за загиблими під час подій Революції гідності у Михайлівському Золотоверхому соборі;

з 13.00 по 16.00 — мистецький проєкт, присвячений Революції гідності та війні на cході України «Роки війни та любові» у кінотеатрі «Братислава» на вулиці Архипенка;

з 13.00 по 16.00 — експонування виставки фоторобіт «Любов під час війни» із фондів Національного музею Революції гідності.

з 13.00 по 16.00 — показ кінострічок про Революцію Гідності та війну на сході України «Вона та війна» та «Донбасс» у кінотеатрі «Братислава»;

з 15:00 по 22.00 — виставка світлин Ґійома Ербо «Європейська Площа» на вулиці Грушевського та Європейській площі;

з 16.00 по 18.00 — київська прем'єра французької вистави Maidan Inferno у кіноконцертній залі Українського дому;

з 16.30 по 18.00 — віче «Вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні» на Майдані Незалежності;

з 18.00 по 19.00 — міжконфесійна панахида за Героями Небесної сотні та запалення Променів Гідності в Екуменічному храмі Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників;

з 19.00 по 22.00 — запалення світлової інсталяції «Промені Гідності» з аудіосупроводом музикою Романа Коляди на алеї Героїв Небесної Сотні;

з 20.00 по 22.00 — публічний показ стрічки «Ольга» у кіноконцертній залі Українського дому.

Також низка заходів відбуваються в регіонах України.

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Загалом 105 героям Небесної сотні посмертно надано звання Герой України, а троє іноземців — громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані — посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

Найбільш кривавим днем Революції гідності було 20 лютого 2014 року, коли загинули 47 активістів.