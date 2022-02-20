В оккупированном Луганске включили сирену, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/n167275-zapugivaniya-jiteley-prodoljautsya-boeviki-vkluchili-sirenu-v-luganske.html

Ракурс

Оккупанты в Луганске сегодня, 20 февраля, проводят «проверку работы систем оповещения».

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию, полученную от представителей оккупационной администрации.

Отмечается, что такая «проверка» будет производиться в течение четырех часов с 11.00 до 15.00. Проводить ее боевики обещают не только в Луганске, но и в других населенных пунктах временно оккупированных районов Луганской области.

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18 февраля боевики террористических организаций ЛНР и ДНР заявили о начале «эвакуации» местного населения в Россию из-за якобы возможности возобновления активных боевых действий. Украинские власти такие действия оккупантов считают попыткой подготовить почву для масштабного российского наступления.

Напомним, во временно оккупированном Донецке боевики 18 февраля также включали «сирену гражданской обороны».