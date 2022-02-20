В окупованому Луганську увімкнули сирену, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/ua/n167275-zalyakuvannya-jyteliv-tryvaut-boyovyky-uvimknuly-syrenu-v-lugansku.html

Ракурс

Окупанти в Луганську сьогодні, 20 лютого, проводять «перевірку роботи систем оповіщення».

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на інформацію, отриману від представників окупаційної адміністрації.

Зазначається, що така «перевірка» здійснюватиметься впродовж чотирьох годин з 11.00 по 15.00. Проводити її бойовики обіцяють не лише в Луганську, а й інших населених пунктах тимчасово окупованих районів Луганської області.

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18 лютого бойовики терористичних організацій ЛНР та ДНР заявили про початок «евакуації» місцевого населення до Росії через нібито можливість поновлення активних бойових дій. Українська влада такі дії окупантів вважає спробою підготувати ґрунт для масштабного російського наступу.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Донецьку бойовики 18 лютого також вмикали «сирену громадянської оборони».