Гражданских просят не надевать камуфляж и сообщать о подозрительных лицах

Украинцев призывают не одеваться в камуфляж, фото: «Калуга 24»

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Украинские правоохранители призывают граждан обращать особое внимание на людей, одежда которых содержит элементы красного цвета, и немедленно сообщать о таких лицах, а также обо всех подозрительных вещах по спецлинии полиции 102.

Кроме того, Нацполиция обращается с просьбой к гражданским лицам не выходить на улицу в форменной или тактической одежде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства.

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Из-за нападения Российской Федерации на территорию Украины полиция прибегает к усиленным мерам обеспечения правопорядка.

Ранее глава Национальной полиции Украины поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге и отдал приказ о выдаче оружия ветеранам органов внутренних дел, изъявивших желание защищать Украину от агрессора.