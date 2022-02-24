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Ракурс
Українців закликають не вбиратися в камуфляж, фото: «Калуга 24»

Цивільних просять не вбиратися в камуфляж і повідомляти про підозрілих осіб

24 лют 2022, 12:55
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Українські правоохоронці закликають громадян звертати особливу увагу на людей, одяг яких містить елементи червоного кольору, і негайно повідомляти про таких осіб, а також про будь-які підозрілі речі на спецлінію поліції 102.

Крім того, Нацполіція висловлює прохання до цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому прес-службою відомства.



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Через напад Російської Федерації на територію України поліція вдається до посилених заходів забезпечення правопорядку.

Раніше голова Національної поліції України підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі і віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ, які виявили бажання захищати Україну від агресора.

Джерело: Ракурс


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