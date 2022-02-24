Цивільних просять не вбиратися в камуфляж і повідомляти про підозрілих осіб

Цивільних просять не вбиратися в камуфляж і повідомляти про підозрілих осібhttps://racurs.ua/ua/n167496-cyvilnyh-prosyat-ne-vbyratysya-v-kamuflyaj-i-povidomlyaty-pro-pidozrilyh-osib.htmlРакурс
Українські правоохоронці закликають громадян звертати особливу увагу на людей, одяг яких містить елементи червоного кольору, і негайно повідомляти про таких осіб, а також про будь-які підозрілі речі на спецлінію поліції 102.
Крім того, Нацполіція висловлює прохання до цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому прес-службою відомства.
Через напад Російської Федерації на територію України поліція вдається до посилених заходів забезпечення правопорядку.
Раніше голова Національної поліції України підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі і віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ, які виявили бажання захищати Україну від агресора.