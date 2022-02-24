Цивільних просять не вбиратися в камуфляж і повідомляти про підозрілих осіб

Українців закликають не вбиратися в камуфляж, фото: «Калуга 24»

https://racurs.ua/ua/n167496-cyvilnyh-prosyat-ne-vbyratysya-v-kamuflyaj-i-povidomlyaty-pro-pidozrilyh-osib.html

Ракурс

Українські правоохоронці закликають громадян звертати особливу увагу на людей, одяг яких містить елементи червоного кольору, і негайно повідомляти про таких осіб, а також про будь-які підозрілі речі на спецлінію поліції 102.

Крім того, Нацполіція висловлює прохання до цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому прес-службою відомства.

.

Через напад Російської Федерації на територію України поліція вдається до посилених заходів забезпечення правопорядку.

Раніше голова Національної поліції України підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі і віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ, які виявили бажання захищати Україну від агресора.