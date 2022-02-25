Россия угрожает Финляндии

https://racurs.ua/n167588-rossiya-ugrojaet-finlyandii.html

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Россия начала угрожать Финляндии из-за заявления Хельсинки о предоставлении помощи Украине.

Мы рассматриваем приверженность правительства Финляндии к политике военного неприсоединения как важный фактор обеспечения безопасности и стабильности в Северной Европе. Вступление Финляндии в НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия, — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ранее президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Финляндии сообщил, что страна предоставит Украине 50 млн долл. помощи в связи с войной.

Напомним, 24 февраля после начала российского вторжения Финляндия осудила войну РФ против Украины и пообещала рассмотреть варианты поддержки для Киева.