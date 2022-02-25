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Ракурс
Росія погрожує Фінляндії

Росія погрожує Фінляндії

25 лют 2022, 19:10
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Росія почала погрожувати Фінляндії через заяву Хельсінки щодо надання допомоги Україні.

Ми розглядаємо відданість уряду Фінляндії політиці військового неприєднання як важливий чинник забезпечення безпеки та стабільності у Північній Європі. Вступ Фінляндії до НАТО матиме серйозні військові та політичні наслідки, — заявила представник МЗС РФ Марія Захарова



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Раніше президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Фінляндії повідомив, що країна надасть Україні 50 млн дол. допомоги у зв’язку з війною.

Нагадаємо, 24 лютого після початку російського вторгнення Фінляндія засудила війну РФ проти України та пообіцяла розглянути варіанти підтримки для Києва.

Джерело: Ракурс


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