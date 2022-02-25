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Росія погрожує Фінляндії
Росія погрожує Фінляндіїhttps://racurs.ua/ua/n167588-rosiya-pogrojuie-finlyandiyi.htmlРакурс
Росія почала погрожувати Фінляндії через заяву Хельсінки щодо надання допомоги Україні.
Ми розглядаємо відданість уряду Фінляндії політиці військового неприєднання як важливий чинник забезпечення безпеки та стабільності у Північній Європі. Вступ Фінляндії до НАТО матиме серйозні військові та політичні наслідки, — заявила представник МЗС РФ Марія Захарова
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Раніше президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Фінляндії повідомив, що країна надасть Україні 50 млн дол. допомоги у зв’язку з війною.
Нагадаємо, 24 лютого після початку російського вторгнення Фінляндія засудила війну РФ проти України та пообіцяла розглянути варіанти підтримки для Києва.