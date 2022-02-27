Украинский президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n167651-zelenskiy-obyavil-o-sozdanii-internacionalnogo-legiona-v-ukraine.html

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Інтернаціональний легіон з’явиться в Україні — про його створення 27 лютого оголосив президент Володимир Зеленський.

Цей легіон — окремий підрозділ для іноземних добровольців, які хочуть стати на захист України. Іноземці можуть вступити на службу до української армії за контрактом в добровільному порядку, в тому числі до лав Сил територіальної оборони. З відповідним зверненням до іноземців виступив Зеленський, повідомляє Офіс президента.

Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття. Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни, — заявив український лідер.



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Наголошується, що для запису в Інтернаціональний легіон треба звертатися до аташе з питань оборони посольства України у відповідній державі.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger. Також ФРН розблокувала передачу Україні летальної зброї Нідерландами — ПТРК німецького виробництва.